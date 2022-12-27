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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يأمر مسئولى شركة المياه بحل مشكلة انقطاع الخدمة عن منزل مواطن

لقاء المواطنين
لقاء المواطنين

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اتصالا هاتفيا برئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى من أجل إيجاد حل لشكوى مواطن بناحية شارع دنشواى بالحي الغربي بشبين الكوم يتضرر من انقطاع المياه عن منزله مما يلحق الضرر به وبأسرته.

وأكد المحافظ على ضرورة  التواجد الميدانى والمعاينة على الطبيعة لحل مشكلة المواطن فورا مع استعداد المحافظة لتحمل كافة التكاليف مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

كما وجه المحافظ بالمعاينة على الطبيعة وحل مشكلة طفح خزان الصرف الصحي المواجود داخل سور ملعب مركز شباب قرية كفر العجايزة بشبين الكوم وذلك لإضراره بالمنازل المجاورة حفاظا على أمن وسلامة الأهالى.

وكلف المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني لدراسة شكوى الأهالى بشأن التعدى على الشارع المجاور لمركز شباب القرية  ببناء سور بالمخالفة للقانون، مما تسبب فى غلق الشارع والإضرار بهم ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

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محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين ويؤكد على التواصل الدائم والفعال


جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية اليومى بعددمن المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

وتضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية شبراباص بشبين الكوم يتضرر من إيقاف بطاقة التموين الخاصة به ، وعلى الفور وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بدراسة الشكوى والعرض عليه، وكذا شكوى مواطن بناحية زاوية الناعورة مركز الشهداء يمتلك مخبز بلدى صدر له قرار غلق في شهر فبراير 2021 لوجود بعض المخالفات، ويلتمس إعادة فتح المخبز مراعاة لظروفه الاجتماعية والمعيشية.

وأحال المحافظ طلبه إلى مديرية التموين للفحص والعرض عليه، كما أحال المحافظ طلب مواطن بناحية مليج يلتمس الحصول على رخصة بناء خاصة به لقطعة أرض يمتلكها وعليها خلافات إلى المستشار القانونى للفحص والعرض.

ووافق المحافظ على طلب مواطنة بناحية شبين الكوم تلتمس نقل ابنتيها من المدرسة الأمريكية  للغات إلى المدرسة المتميزة للغات نظرا لعدم قدرتها المادية على فع المصروفات الدراسية.

ووجه المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لمواطن بناحية البتانون يعاني من مرض نفسي وغير قادر على تحمل نفقات أسرته مراعاة لظروفه الصحية والمعيشية الصعبة ، وذلك في إطار دعم المحافظة للأسر الأكثر احتياجا.

شبين الكوم الصرف الصحى انقطاع المياه المنوفية التموين اللواء إبراهيم أبو ليمون مخبز بلدى

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