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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

10 آلاف مواصفة قياسية مصرية حصاد عمل هيئة الجودة حتى الآن 

صدى البلد

أكد الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة تعد المرجع القومي المعتمد والجهة الرسمية الوحيدة في مصر المنوط بها القيام بكافة أنشطة إعداد وإصدار المواصفات القياسية المصرية

وأوضح رئيس مجلس ادارة الهيئة، أن الهيئة منذ انشائها أصدرت نحو 10 الاف مواصفة قياسية مصرية تغطى عدة مجالات "السلع الهندسية والمعدنية والمواد الغذائية والسلع الكيماوية والهندسية والغزل والنسيج ومواد البناء والحراريات والملابس والمنسوجات بالاضافة إلى المواد البترولية والاتصالات والاجهزة الطبية والمعايرات الصناعية.

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جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة المواصفات والجودة باتحاد الصناعات المصرية برئاسة دكمال الدسوقى اليوم الثلاثاء في ندوة تحت عنوان "دور المواصفات والجودة في تطوير ودعم الصناعة المصرية بحضور المهندس احمد كمال المدير التنفيذى لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة واتحاد الصناعات المصرية، وهانىء الدسوقى الرئيس التنفيذ للمجلس الوطني للاعتماد.

وأشار الى ان انشطة الهيئة المختلفة تتضمن ايضا "مجالات توكيد الجودة وتقييم المطابقة للمنتجات والاختبارات والمعايرات الصناعية بهدف رفع جودة المنتجات المصرية بما يجعلها قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية والمحلية بالاضافة إلى تمثيل الدولة في المنظمات الدولية والاقليمية في مجالات المواصفات والجودة والمعايرات والاختبارات.

ولفت الى ان أهم أنشطة الهيئة تتضمن أصدار المواصفات القياسية وإجراء المعايرات الصناعية والاختبارات المعملية بالاضافة إلى تسجيل المنشأت الحاصلة على شهادات نظم الإدارة المختلفة ومنح علامة الجودة وشهادات المطابقة وعلامة حلال فضلاً عن تقديم الاستشارات الفنية والبرامج التدريبية

وقال ان الهيئة تقوم بتحديث المواصفات كل 5 سنوات ،لافتا الى ان عمل الهيئة لايتسم بالطابع النظرى بل ان هناك مرونة فى اداء العمل وذلك من خلال تحديث المواصفات بما يتناسب مع المستجدات و وفقا لاحتياجات المصنعين. 

وأضاف صوفي أن مصر تعد عضو في المنظمة الافريقية للتقييس "أرسو" وكذلك الايزو والمعهد الاسلامي للمواصفات فضلا عن شراكة مع المواصفات الأوروبية، ويمكن اتاحة ذلك لكافة المصانع والتي قد يتطلبها في مواصفات ليس لها مرجعبة.

واوضح ان يمكن ان تكون هناك صناعات جديدة ليس لها مواصفات وبالتالى تعمل الهيئة على احداث مواصفات لها ،لافتا الى الى انه من الممكن ان تكون هناك افكار صناعية جديدة تستلزم ايجاد مواصفات لها 

وقال ان هناك تواصل مع اتحاد الصناعات وغرفة الصناعية وبالاخص غرفة الصناعات الهندسية  بهدف التواصل والتعريف بما هو جديد من مواصفات قياسية وما يحتاجه المصنعون من الهيئة لتطبيق المواصفات القياسية بالشكل الأمثل ومواجهة أي تحديات في تطبيق المواصفات.

اتحاد الصناعات المصرية اتحاد الصناعات الصناعة المصرية المواد الغذائية المواد البترولية مواد البناء الصناعات المصرية

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