فعل غير أخلاقي.. حبس طبيب مصري وإبعاده عن بالكويت.. اعرف السبب

وابعاده عن البلاد..

قضت محكمة الجنح الكويتية بالحبس لمدة شهر والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لطبيب استشاري مصري، لتقديمه شهادة خبرة مزورة.



وتتمثل الواقعة في أن الطبيب المصري الذي يعمل في مستشفى خاص داخل الكويت، قدم سيرة ذاتية وشهادات خبرة للعمل في دولة خليجية أخرى، وقامت شركة متخصصة في توثيق ومراجعة المستندات في هذه الدولة بمراسلة المستشفيات التي عمل بها داخل الكويت للاستيثاق من مدى صحة سنوات عمله وشهادات خبرته، لكن تبين أن شهادات خبرته مزورة.

وحضر المحامي د. فواز الخطيب عن المستشفى الخاص في الكويت الذي كان يعمل به الطبيب، وترافع أمام المحكمة، مبينًا أن الفعل الذي ارتكبه المتهم غير أخلاقي ومخل بالأمانة قبل أن يكون مُجرماً، فقيام طبيب استشاري كبير بتزوير شهادة الخبرة وتقدمه للعمل بدولة خليجية أخرى يشكل تزويرًا في أوراق رسمية.

وقال الخطيب لـ«القبس»: «كان يفترض في وزارة الصحة أن تحذو حذو الدول الأخرى بتعيين شركة لفحص شهادات الخبرة للأطباء قبل تعيينهم، وهذا النهج يجب أن يشمل جميع العاملين في الدولة من دون الاكتفاء بفحص صحة الشهادات العلمية، فبعض الأشخاص قد يقدمون بيانات كاذبة وسيرة ذاتية وشهادات خبرة مزيفة، مشدداً على ضرورة تطهير البلاد من مثل هؤلاء الأشخاص