إعلان صادم من ألمانيا بشأن العلاقات مع روسيا

أعلنت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، رفض برلين الحفاظ على علاقات طبيعية مع روسيا.

وقالت بيربوك في تصريحات لوسيلة إعلام رومانية: "يجب أن يكون واضحا لنا: لا يمكن أن تكون هناك علاقات طبيعية مع روسيا".

كما أعلنت عزم برلين تشديد العقوبات على روسيا فيما يتعلق بالوضع حول أوكرانيا.

إلى ذلك، قالت بيربوك، إن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون طويلا وصعبا، مشيرة إلي أن قيادة الاتحاد الأوروبي ستدعم كييف في عملية تغيير التشريعات الوطنية.

وأضافت: “الأوكرانيون يرون المستقبل بأوروبا، في الاتحاد الأوروبي. الطريق هناك سيظل طويلًا وصعبًا ، لكننا نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا في عملية مواءمة نظامها القانوني ومعاييرها مع معايير الاتحاد الأوروبي مما يمهد الطريق للانضمام”.

وأوضحت أنه “يجب على قيادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد، لأنه لا يكفي مجرد رفع أعلام جديدة فوق مبنى المجلس في بروكسل".

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا: "نحتاج إلى التفكير في كيف يمكننا أن نبقى قادرين على التصرف واتخاذ القرارات في اتحاد موسع. ولهذا السبب ندعم الإصلاحات".