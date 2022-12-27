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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تكشف مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

اوكرانيا والاتحاد
اوكرانيا والاتحاد الأوروبي

قالت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إن مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون طويل وصعب، مشيرة إلي أن قيادة الاتحاد الأوروبي ستدعم كييف في عملية تغيير التشريعات الوطنية.

وقالت بربوك في مقابلة مع وسيلة إعلم رومانية: “الأوكرانيون يرون المستقبل في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي. الطريق هناك سيظل طويلًا وصعبًا ، لكننا نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا في عملية مواءمة نظامها القانوني ومعاييرها مع معايير الاتحاد الأوروبي مما يمهد الطريق للانضمام”.

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وأوضحت أنه “يجب على قيادة الاتحاد الأوروبي الاستعداد، لأنه لا يكفي مجرد رفع أعلام جديدة فوق مبنى المجلس في بروكسل".

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا: "نحتاج إلى التفكير في كيف يمكننا أن نبقى قادرين على التصرف واتخاذ القرارات في اتحاد موسع. ولهذا السبب ندعم الإصلاحات".

الاتحاد الأوروبي المانيا أوكرانيا اوروبا

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