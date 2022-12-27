6.6 مليون جنيه.. ارتفاع أرباح العربية للأدوية خلال 5 أشهر

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن زيادة أرباحها بنسبة 12% خلال الخمسة أشهر المنتهية في نوفمبر من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق له.

وأوضحت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 60.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 53.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بارتفاع قيمته 6.6 مليون جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية إرتفاع مبيعات العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو خلال الخمسة أشهر لتصل إلى 264.28 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 240.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 48.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 42.94 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأربعة أشهر إلى 207.71 مليون جنيه، مقابل 190.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتصنع الشركة العربية للأدوية المستحضرات الطبية والخلاصات كمسكن الآلام، مقاوم الحمى، مضاد الجراثيم، مطهر لعفونة المعدة، مضاد للتشنجات، أدوية معالجة الشيخوخة، وأخرى لمعالجة الأمراض التي تصيب المخ، وأخرى تساعد على التكاثر كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى الخارج.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي 30% مملوك للقطاع الخاص.