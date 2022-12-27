عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

6.6 مليون جنيه.. ارتفاع أرباح العربية للأدوية خلال 5 أشهر

صدى البلد

كشفت الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو الكيماوية التابعة للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن زيادة أرباحها بنسبة 12% خلال الخمسة أشهر المنتهية في نوفمبر من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بنفس الفترة فى العام السابق له.

وأوضحت المؤشرات المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو تسجيل صافي ربح قبل الضرائب بلغ 60.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 53.55 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بارتفاع قيمته 6.6 مليون جنيه.

txt

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

txt

وزير البترول: هناك فرص جيدة لتحسين ظروف التشغيل واقتصادياته

وأظهرت المؤشرات المالية إرتفاع مبيعات العربية للأدوية والصناعات الكيماوية-أدكو خلال الخمسة أشهر لتصل إلى 264.28 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 240.91 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

يشار إلى أن العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 48.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقابل أرباح بقيمة 42.94 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الأربعة أشهر إلى 207.71 مليون جنيه، مقابل 190.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتصنع الشركة العربية للأدوية المستحضرات الطبية والخلاصات كمسكن الآلام، مقاوم الحمى، مضاد الجراثيم، مطهر لعفونة المعدة، مضاد للتشنجات، أدوية معالجة الشيخوخة، وأخرى لمعالجة الأمراض التي تصيب المخ، وأخرى تساعد على التكاثر كما تقوم الشركة بتصدير منتجاتها إلى الخارج.

وتمتلك الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقي 30% مملوك للقطاع الخاص.

الشركة العربية للأدوية وزارة قطاع الاعمال العام أدكو الكيماوية الشركة العربية للأدوية المستحضرات الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

اختار الأهلي.. الكاف يصدم الزمالك ويستبعده من دوري السوبر الإفريقي

أول رد فعل من الأهلي على تجديد إيقاف محمود كهربا.. تفاصيل

أسعار الذهب اليوم تواصل الانهيار.. والجرام يخسر 370 جنيها |تفاصيل

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته| فيديو

موضوعات متعلقة

راكتا تقلص خسائرها خلال أول 5 أشهر من العام المالي 2022/2023

لزيادة قيمة القسط.. الرقابة المالية تعدل قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري

الرقابة المالية تقر ضوابط جديدة لاحتساب “الإهلاك الكلي” في وثائق تأمين السيارات التكميلي

تعيين مجلس إدارة مؤقت لصندوق التأمين الخاص للعاملين للهيئات القضائية

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 26-12-2022

أفضل سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين 26-12-2022

وزير قطاع الأعمال: الدولة حريصة على زيادة الإنتاج

تراجع أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع .. البورصة المصرية تخسر 5.3 مليار جنيه

ترشيحاتنا

سيد الخواتم.. هدايا بوتين لزعماء كومنولث الدول المستقلة تثير سخرية واسعة|شاهد

نفعلها يوميا| احترس.. 9 عادات تدمر المناعة

وزيرة الهجرة: تطبيق إلكتروني لتقديم كل الخدمات للمصريين بالخارج

تحذير شديد اللهجة من الداخلية.. تطبيق منظومة مرور جديدة في بداية 2023

4 خسائر وتعادل.. ماذا يفعل ميدو عندما يواجه الزمالك كمدير فني؟

أنا مش شحات.. طرد كفيف من كلية الهندسة رغم ابتكاره معجزة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون عمليات جراحية..طرق طبيعية لتنشيط المبايض لدى النساء

بعد واقعة معلم الفيوم.. أسوأ أعراض "حبوب الغلة" ومطالبات بتشديد الرقابة عليها

مايا دياب تستعرض جمالها احتفالا بالكريسماس

ليه أمراض القلب بتزيد في الشتاء| جمال شعبان يكشف التفاصيل

فيديو

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

امرأة و3 رجال.. زوجان يستأجران شقة لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب.. شاهد

هل دخلت مصر الحزام .. توابع زلزال الطور وإرشادات التعامل معه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ