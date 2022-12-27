مع تصاعد التوترات.. اليابان تنشر صواريخها قرب تايوان

أفادت وكالة “جيجي” اليابانية للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن وزارة الدفاع اليابانية ستنشر وحدة دفاع صاروخي أرض - جو في جزيرة يوناجوني، أقصى غرب البلاد، بالقرب من تايوان.

ونقلت وكالة “جيجي”، عن المتحدث باسم وزارة الدفاع اليابانية، تاكيشي أوكي، قوله إن “إرسال القوات الصاروخية هو جزء من خطة لتوسيع معسكر لقوات الدفاع الذاتي البرية في الجزيرة، وهي جزء من محافظة أوكيناوا، لتعزيز الدفاع عن الجزر الجنوبية الغربية لليابان”.

في وقت سابق من هذا الشهر، كشفت اليابان النقاب عن أكبر ميزانية عسكرية لها منذ الحرب العالمية الثانية بقيمة 320 مليار دولار لشراء صواريخ قادرة على ضرب الصين مع تأجيج التوترات الإقليمية والغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف الحرب.