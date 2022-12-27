أخيرا انتهت رحلتي.. مايان السيد تحتفل بأخر امتحان لها

اعلنت الفنانة مايان السيد انتهاء رحلتها التعليمية اليوم ، مع انتهاء اخر امتحان لها .

ونشرت مايان صور لها عبر حسابها الشخصي انستجرام :" دا كان آخر يوم امتحانات ليا

رحلتي في الجامعة اخيراً خلصت ، مكنتش رحلة سهلة لكن بتمني اليوم دا ييجي من زمان🥹 الحمدلله.

أخيرًا ، انتهت رحلتي كطالب جامعي ♥ لقد كانت رحلة طويلة وصعبة لكنني فعلت ذلك🙏 ممتنًا جدًا لمرشدي الرائعين ، لقد علموني الكثير شكر خاص لـ..7لتحويلي إلى ممثلة مسرحية لمشروع التخرج أنتيجون ".

وتعد الفنانة مايان السيد، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت وينشرن العديد من الصور المختلفة والفيديوهات عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتحرص الفنانة مايان السيد، على اختيار ملابسها بعناية واختيار أحدث صيحات الموضة، كما أنها تفضل اختيار الألوان الزاهية التي تبرز جمالها.