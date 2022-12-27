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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية الغير صالحة في القليوبية

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت مديرية التموين بالقليوبية حملات مستمرة لمراقبة السلع والمنتجات الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

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يأتي ذلك في إطار متابعة ومراقبة الأسواق على مدار اليوم للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الأسعار وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وعيد عبدالله أبوزيد وكيل وزارة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية. 

وتشكلت حملة لإدارة تموين الخانكة برئاسة إيمان عادل مديرة الإدارة ومأموري الضبط القضائي بالإدارة بالاشتراك مع شرطة المسطحات وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع مركزات أعلاف حيوانية ودواجن يعمل بدون ترخيص وتم التحفظ على المضبوطات ١٨ طن مخلفات مجازر دواجن ١٤ طن بودرة بلاط ٢ غلاية سعة ٥ أطنان مخلفات مجازر و١ غربال سعة ١طن و٥ أطنان مركزات أعلاف منتج نهائى.

كما تم ضبط مصنع تصنيع مخللات يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات ٢طن ملح طعام و٤ أطنان و٨٠٠ كيلو مخللات.

كما تم ضبط مصنع مخصبات زراعية وتم التحفظ على ٢ خلاطة سعة ٥٠كم لخلط كبريتات النحاس ١٥ طن كبريتات نحاس سائل ٥ أطنان ملح كبريتات تحت التجهيز ١٠ أطنان ٥٠٠ كيلو كبريتات نحاس ٣ أطنان أكسيد ماغنيسوم ٢طن كبريتات نحاس منتج نهائى.

وضبط مصنع مخصبات زراعية يعمل بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات ٣ أطنان  فصل سلفونك  و٣٠ طن أكسيد حديد، و٣ أطنان سلك مخلفات مصانع ٥ أطنان برادة حديد و٥ أطنان كبريتات حديد.

القليوبية ضبط الأسعار حملات مستمرة محافظ القليوبية مديرية التموين

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