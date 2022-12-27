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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة الهجرة: إنشاء مجلس جديد لشباب الباحثين والعلماء للمصريين بالخارج

السفيرة سها جندي،
السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة شهدت العديد من الإنجازات في الأربعة أشهر الماضية، والتي تولت فيها مسؤولية الوزارة، لافتة أن السفيرة نبيلة مكرم كان لها الكثير من الإنجازات في ملفات الوزارة، مردفة: "احنا بنكمل بعض".

وأضافت "جندي"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الوزارة شهدت في الأربع أشهر الماضية إنجازات على مستوى دعم المصريين بالخارج والتواصل والمحفزات لربط المصريين بالخارج بالوطن الأم، وعلى مستوى الكثير من المزايا التي مُنحت للمصريين بالخارج الفترة الماضية في مجال الطيران والإسكان والمحفزات الاستثمارية والبنوك والسيارات، وغيرها الكثير.

وأشارت إلى أن الوزارة تقدم الكثير من الأنشطة مع أبناء الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس للمصريين بالخارج، وكان آخرها إرسال المدرسة المصرية الكندية أفضل أبناءها في رحلة لمصر زاروا فيها قناة السويس وغيرها من الأماكن.

ولفتت أنها حضرت اليوم المؤتمر التاسع والأربعون لعلماء الولايات المتحدة وكندا من المصريين بالخارج في جامعة عين شمس.

 

 العديد من العلماء 

وأوضحت أنها يوجد ترابط كبير مع العديد من العلماء على المستوى الأعلى والأكبر من المصريين بالخارج وعلى مستوى الشباب، وجاري الإعداد لإنشاء لمجلس جديد لشباب الباحثين والعلماء بعد الندوة التي جرى إقامتها على هامش COP27 لشباب الباحثين والدارسين والخبراء على مستوى العالم

 

وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندي دعم المصريين بالخارج الوطن مجال الطيران والإسكان

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