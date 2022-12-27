حصاد وزارة الهجرة عام 2022.. تعاون لخدمة المصريين بالخارج ..مبادرات لجذب المغتربين.. ومحفزات استثنائية لأول مرة في التاريخ



حصاد إنجازات وزارة الهجرة

علماء وعمال وشباب يقدمون خبراتهم للوطن

شباب مصر بالخارج يتبرعون بأكثر من مليون جنيه مصري

تعاون مع مؤسسات مصرية ودولية لدعم الاستثمار والنهوض بالاقتصاد

فرص عمل متميزة للشباب بالخارج وتأهيل الشباب بالداخل على مختلف الحرف

إطلاق مبادرة "ساعة مع الوزيرة" للتواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج

أشهر من العمل المستمر ليل نهار، لم تتوقف خلية العمل في وزارة الهجرة عن النشاط الدؤوب، إذ تحرص السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمصريين بالخارج في مختلف المجالات.

زيارات خارجية ولقاءات مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لتقديم حزم من المحفزات للمصريين بالخارج، تحرز نتائج لم تتحقق منذ عقود، بجانب العمل على الاستفادة من كل علمائنا وخبرائنا بالخارج وربطهم بقضايا التنمية المستدامة في مصر، ولم يغب الشباب عن المشهد، فقدمت السفيرة سها جندي كافة التيسيرات لأبناء المصريين بالخارج في مجالات التعليم والثقافة وغيرها من المجالات.

لم تتوقف السيمفونية عن العزف، إذ عملت وزيرة الهجرة على تعزيز العلاقات المصرية مع الأشقاء الأفارقة ومع الجاليات التي عاشت على أرض مصر، استكمالا للمبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، وذلك تزامنًا مع جهود كبيرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة، ضمن مبادرة "مراكب النجاة".

على مدار نحو 18 ساعة تعمل السفيرة سها جندي يوميًا، فتلتقي المسئولين والخبراء من كل مكان، بحثًا عن فرصة أو تعزيزًا لدور يخدم المصريين بالخارج، بجانب إطلاقها مبادرة "ساعة مع الوزيرة" لتلتقي ممثلي الجاليات والكيانات المصرية بالخارج حول العالم، تستمع لآرائهم وتناقش أفكارهم وتستجيب لمقترحاتهم، وتؤكد دائما أن مصر تنهض بجميع أبنائها في الداخل والخارج.

المحفزات للمصريين بالخارج:

عملت السفيرة سها جندي على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم، حيث أنه لأول مرة يتم التنسيق مع وزير الطيران لمنح الأسر المصرية في الخارج باقة من التخفيضات للمسافرين على "مصر للطيران" من وإلى مصر، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين، كما تم زيادة السن للأطفال المشمولين بالتخفيض إلى سن 15 عامًا بدلًا من 11 عامًا في السابق، بينما الراكب الأساسي للأسرة والتذاكر الفردية يستخدم السعر العادي المعلن من الشركة، كما أن هناك تخفيضات للطلبة المصريين الدارسين بجمهورية الصين الشعبية، من سعر التذكرة المعلن من مصر للطيران ولا يشمل التحاليل والحجر الصحي.

كما عقدت اجتماع مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الإسكان على التطبيق، سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج من خلال التطبيق، والحصول على تخفيضات في حالة السداد قيمة بالكامل.

كما التقت السفيرة سها جندي، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، حيث صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى، كما تم الاتفاق مع السيد وزير التعليم العالي على منح إجازة عام إضافي "لتوفيق الأوضاع" لأساتذة الجامعات الذين حصلوا على مد للإعارات لعشرة سنًوات، حتى يتمكنون من ترتيب احوالهم المعيشية للعودة بعدها للوطن.

كما توصلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة إلى الاتفاق مع السيد اللواء وزير الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية بشأن إيفاد مهمات لاستخراج او تجديد بطاقات الرقم قومي عقب جمع 500 اسم من أعضاء الجالية أو أكثر بالتنسيق مع سفارتنا بالدول المقيمين بها.

كما اجتمعت السيدة الوزيرة مع السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد محمد الأتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية ، وكانت أن أول العروض البنكية أعلنت من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بإصدار شهادة دولارية استثمارية بعائد عالي، وفي هذا الصدد أشادت الوزيرة بهذه العروض ذات العائد المميز، كما تم التعاون مع بنك مصر، لمنح قرض تمويل عقاري لتمويل شراء وحدات جاهزة للتسليم بمدد تتراوح من عام حتى 15 عاما وبحد أقصى لقيمة التمويل 5 ملايين جنيه من خلال الفروع المملوكة للبنك بالخارج، والعمل على تعميمها.

كما تم بحث كافة خطوات بدء تنفيذ مشروع شركة استثمارية للمصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات التي يرغبون في الاستثمار بها بمصر والمشروعات القومية التي يستهدفون الاستثمار باسهم عالية الربحية فيها، حيث أن إنشاء الشركة جاء بناءً على التوصيات التي خرجت بها النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، ولذلك فقد تم عقد لقاء مع وزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير الزراعة، ومحافظ البنك المركزي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كذلك لقاء رئيس هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، لمناقشة الأفكار والآليات الخاصة بإنشائها، في مختلف الأنشطة الاستثمارية.

وبعد سعي مستمر على مدار شهور، تمت الموافقة على مشروع قانون بإعفاء سيارات المصريين بالخارج من الرسوم والضرائب لكل مصري بالخارج يبلغ 16 عاما وأكثر، مقابل ربط وديعة بالعملة الأجنبية لمدة 5 أعوام يتم استردادها بالعملة المصرية وفقا لسعر الصرف وقتها، واستجابة لطلبات المصريين بالخارج التي نقلتها وزيرة الهجرة، تم التوافق على تعديل القرار، تركز في إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ، كما تم إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج، كما نصت التعديلات على تحويل المبلغ النقديّ المستحق وفقا لفئة السيارة في الجداول المرفقة بالقرار، بما يعكس قيام مصلحة الجمارك بإضافة فئات متدرجة ( عالية ـ متوسطة ـ عادية) داخل كل ماركة.

وحرصت السفيرة سها جندي على لقاء وزير الاتصالات للتعاون بشأن إعداد تطبيق إلكتروني يضم كافة المميزات والمحفزات المقدمة للمصريين بالخارج لضمان تحقيق أقصى استفادة لمواطنينا.

وتم توقيع بروتوكول تعاون بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيري الهجرة والاتصالات، وذلك بهدف إنشاء قاعدة بيانات للاستفادة من خبرات الشباب والعلماء من المصريين بالخارج في جميع مجالات التنمية، وإتاحة وتسهيل الوصول للخدمات المقدمة لهم، وتوفير جميع الامتيازات المُقدمة من مختلف الجهات الحكومية عبر المنصات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول، فضلا عن تعظيم الاستفادة من المبادرات التدريبية التي تطلقها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

التواصل المباشر مع الكيانات ومبادرة "ساعة مع الوزيرة"

حرصت السفيرة سها جندي على إطلاق مبادرة "ساعة مع الوزيرة" للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، فعقدت العديد من اللقاءات الافتراضية عبر تطبيق زووم، في إطار استدامة التواصل مع المصريين بالخارج، لتلقي مقترحاتهم واستفساراتهم والاستماع لمطالبهم دون حواجز، تناولت اللقاءات عرضا لجهود التواصل مع وزارات ومؤسسات الدولة للاتفاق على محفزات للمصريين بالخارج، ومناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبي احتياجات المصريين والتعرف على أفكارهم المستقبلية وكذلك التحديات التي تواجه الجالية هناك، وما يحتاجونه من دولتهم مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وعقدت الوزيرة لقاءات مع الجالية المصرية في كندا والسعودية وأستراليا والكويت وجنوب أفريقيا وكينيا وليسوتو والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة، وأستراليا، وألمانيا.

مؤتمر الكيانات:

ولم تكن الكيانات المصرية بالخارج بعيدًا عن أجندة السفيرة سها جندي، فجاء تسلمها لحقيبة وزارة الهجرة متزامنا والنسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات، والذي وعدت فيه الجاليات المصرية بالخارج بالعمل على محفزات للمصريين بالخارج، فكان الوعد والعمل لتحقيق ذلك، فافتتحت أعمال النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، حضور 342 من المشاركين من ممثلي 45 كيانًا مصريًا حول العالم، لاستعراض خطط الاستثمار والتنمية في مصر وإشراك المصريين بالخارج فيها، في ظل توجهات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة، حيث تضمنت أجندة أعماله الترويج للاستثمار العقاري في مصر، وفقًا لرؤية السيد رئيس الجمهورية، بجانب التعريف بما تم في مصر من إنجازات، بإطلاق مشروعات تنمية البنية التحتية وتهيئة البيئة التشريعية لجذب المستثمرين، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة للرد على استفسارات المصريين بالخارج من المشاركين ومناقشة مقترحاتهم، مؤكدة أنهم جزء مهم من الترويج لإنجازات الوطن، والتعريف بما يحدث من طفرة حقيقية في مختلف المجالات، بجانب التعريف بأهمية المشاركة في وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، وما تقدمه من مزايا للمشتركين.

وتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسة افتتاحية يعقبها ثلاث جلسات، الأولى بعنوان "المشروعات القومية وفرص الاستثمار العقاري في مصر"، والثانية بعنوان "خدمات الأحوال المدنية والتجنيد للمصريين بالخارج"، والثالثة بعنوان "تطوير التعليم وأول تأمين على المصريين بالخارج.

حرصت وزيرة الهجرة على المضي قدما في تعزيز التواصل مع الجاليات المصرية كافة، في مختلف دول العالم، بهدف الوقوف على احتياجات الجالية بشكل دقيق والعمل على تلبية تلك الاحتياجات بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، بما يخدم صالح المواطن المصري بالخارج مؤكدة وقوف وزارة الهجرة على مسافة واحدة من كافة الكيانات وممثلي الجاليات، فعقدت عددًا من اللقاءات بمجموعة من ممثلى ورموز ورؤساء الجاليات المصرية في عدد من الدول، ضمن استراتيجية وزارة الهجرة لتعزيز التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج.

الجولات الخارجية:

في أول جولة خارجية لها خارج البلاد، أجرت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة زيارتها إلى المملكة العربية السعودية، في الفترة من 23 حتى 29 من نوفمبر 2022، برفقة وفد رسمي من وزارت ومؤسسات الدولة، وتناول المسؤولون أبرز الفرص الاستثمارية والتسهيلات البنكية، وملفات التعليم وقرار تخصيص فصلان دراسيان لأبناء المصريين بالخارج بالتعليم الأساسي للنظام المصري، بجانب الفرص المتاحة في الاستثمار واستقدام سيارات للمصريين بالخارج، كما تم التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة للتعاون لصالح الجالية بالمملكة وحل أي مشكلات.

في أولى زياراتها الخارجية.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة تصل إلى المملكة العربية السعودية للقاء أكبر جالية مصرية بالخارج، كما افتتحت معرض "عقارات النيل" بالعاصمة الرياض، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير فرص الاستثمار المتنوعة للمصريين بالخارج والأشقاء من الدول العربية.

وخلال أول فعالياتها بالمملكة العربية السعودية.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، سعادة الوزير أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، لاستعراض سبل تطوير أوضاع المصريين المقيمين في المملكة وأي تحديات يواجهونها في العمل أو الإقامة، ووجهت الوزيرة الدعوة إلى السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي لزيارة مصر وتفقد مراكز التدريب والتأهيل بها بما في ذلك المركز المصري الألماني التابع لوزارة الهجرة والذي يُعنى بتأهيل العمالة للتوظيف بسوق العمل، والتنسيق بشأن وضع برامج تدريبية للعمالة المصرية المطلوبة في سوق العمل السعودي.

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مباحثات مشتركة برئاسة السيدة وزيرة الهجرة والوفد المرافق لها عن الجانب المصري، مع السادة مسئولي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي برئاسة دكتور عبد الله بوثنين: نائب وزير الموارد البشرية السعودي بمقر الوزارة، وفريق عمل الوزارة المتخصص لبحث آليات تنفيذ خطة عمل مشتركة واستعراض استراتيجية سوق العمل بالسعودية، والتي تتمتع برعاية كريمة من خادم الحرمين وولي العهد وفقا لرؤية 2030 فيما يخص العمالة وأثرها على المصريين العاملين بالمملكة.

كما التقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، سعادة المهندس وليد عبد الكريم نائب وزير الخارجية السعودي، والسفير عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون الدولية المتعددة الأطراف، والسفير تميم الدوسري وكيل وزارة الخارجية السعودي للشئون القنصلية، واتفقت السيدة الوزيرة والسيد نائب وزير الخارجية السعودي على بذل مزيد من الجهد في سبيل استدامة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم صالح الجاليتين المصرية والسعودية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود لتحقيق الاستفادة المتبادلة على مستوى الجاليات بين البلدين الشقيقين.

وتنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بالترويج للعقار المصري، افتتحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، النسخة الثامنة من معرض "عقارات النيل" بالرياض في المملكة العربية السعودية، والذي يحمل شعار "استثمر في مصر.. استثمر في المستقبل"، حيث تنظمه شركة "إكسبو ريبابليك"، بمشاركة كبار مطوري القطاع العقاري ويستمر من الخميس 24 وحتى 26 نوفمبر الجاري.

زارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة دولة الإمارات للقاء الجالية المصرية والمشاركة في المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022، استهلتها بلقاء السفير أشرف الديب، قنصل عام مصر في الإمارات، والسيدة غادة عجمي النائبة عن المصريين بالخارج بمجلس النواب، وعدد من رموز الجالية المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما التقت عددا من كبار المستثمرين المصريين بالإمارات، حيث حرصت على الاستماع إلى المستثمرين ومقترحاتهم لتطوير المناخ الاستثماري في مصر، استعرضت التطورات الخاصة بتسهيل وزارة الهجرة مشروع إنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج، بالإضافة إلى مختلف فرص الاستثمار المتاحة في مصر.

وعقدت الوزيرة أيضا لقاء مفتوحا برموز الجالية المصرية في الإمارات، لاستعراض مقترحاتهم ومتطلباتهم، بجانب التعريف بالمحفزات التي تقدمها الدولة للمصريين بالخارج، بالتنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة.

كما التقت السفيرة سها جندي بوزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد لبحث تعزيز التعاون المشترك، وشهد اللقاء مناقشة وضع الأرض المخصصة للنادي المصري بأبو ظبي، للعمل على إنهاء الإجراءات لإعادة الأرض التي كانت مخصصة من قبل للنادي، بما يخدم صالح الجالية وفق المعايير والمتطلبات التي وضعتها دولة الإمارات، وهو ما استجابت له وزيرة التنمية المجتمعية بالوعد بدراسة الموقف، فيما التقت السفيرة سها جندي بالدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، لبحث أوجه التعاون بشأن العاملين المصريين بالخارج، واتفق الوزيران على التنسيق فيما يتعلق بمشكلات العمالة المصرية بالإمارات بهدف تيسير إجراءات حل تلك المشكلات.

وزارت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الفرع الرئيسي لبنك مصر في أبو ظبي وأشادت بخدماته والتيسيرات المقدمة للمصريين بالخارج من خلال 4 فروع للبنك، وفرع خامس يتم افتتاحه قريبًا.

وخلال هذه الجولة، منح المؤتمر الدولي لصناع التنمية والسلام 2022، وزيرة الهجرة جائزة "العطاء المتميز" لجهودها في خدمة المصريين بالخارج، واختار المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، السفيرة سها جندي ضيف شرف المؤتمر والذي عقد بمشاركة الاتحاد العربي للتنمية والتكامل الاقتصادي، واستضافته دولة الإمارات بمناسبة إحياء اليوم الوطني للإمارات.

وعلى هامش زيارة وزيرة الهجرة إلى الإمارات، التقى السفير عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، اللواء سهيل الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بالإمارات لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين بما يخدم الجالية المصرية في الإمارات، وذلك جاء ضمن سلسلة لقاءات بين المسئولين المصريين والأشقاء بدولة الإمارات لبحث سبل تعزيز التعاون في ملف الجاليات والمغتربين.

مصر تستطيع علماء ومستثمرون في خطط التنمية المستدامة:

حرصت السفيرة سها جندي على استكمال جهود الاستفادة من علماء وخبراء مصر بالخارج، وإدماجهم في خطط التنمية المستدامة، بجانب لقاء مستثمرين ورجال الصناعة المصريين بالخارج في شتى المجالات، فالتقت رجل الأعمال المصري بالولايات المتحدة الأمريكية أشرف روفائيل، أحد المشاركين بمؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار، للتعرف على خططه للتوسع في الاستثمار داخل مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل على دعوة المستثمرين المصريين بالخارج للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا.

استقبلت كذلك الدكتور أشرف الفقي مستشار منظمة الصحة العالمية لشئون الأبحاث الإكلينيكية واللقاحات لاستعراض رؤيته بشأن تطوير ملف البحوث الطبية والجينية، وتناول اللقاء شرحا لسبل تصنيع اللقاحات محليًا، وتجربة الدولة المصرية في القضاء على "فيروس سي"، والدكتور هيثم أحمد شعبان مدير مشروع بحثي بمركز أجورا للأبحاث السرطان الانتقالية، ومستشفى كلية الطب جامعة لوزان بسويسرا.

وفي سياق متصل، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة الدكتور حمدي عوض، الأستاذ بقسم التخدير في مركز "ويكسنر" الطبي بجامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، للاستفادة من خبراته في هذا المجال ونقلها للأطباء بالداخل، بجانب لقاء الدكتور ناصر فؤاد نائب لورد مقاطعة شيشاير ببريطانيا‎، لاستعراض فكرة إنشاء مشروع استثماري طبي تعليمي ضخم بمصر، ودعوته للمشاركة ضمن الهيئة الاستشارية للشركة الاستثمارية المقرر إطلاقها للمصريين بالخارج، والذي أبدى استعداده لاستقدام أطباء مصريين بإنجلترا لتقديم المساعدة للفئات الأولى بالرعاية بمصر وإجراء الكشف الطبي والعمليات الجراحية مجانًا للمستحقين، بالإضافة إلى تدريب الأطباء بمصر، وكذلك استقبلت د. محفوظ الشهاوي، رئيس الجمعية الدولية لطب القلب الوقائي، بالولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون مع علمائنا وخبرائنا بالخارج وربطهم بالوطن، بجانب التنسيق لإطلاق مبادرة "حماية قلوب المصريين"، حيث يشارك في تنظيم مؤتمر عالمي في مصر لأمراض القلب، بحضور خبراء من مختلف أنحاء العالم، وإسهامه في مبادرة "سلامة قلبك"، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتنظيم زيارة لوفد الأطباء المشاركين في المؤتمر، للتعرف على أبرز المعالم السياحية والتاريخية.

واستقبلت السفيرة سها جندي تستقبل المهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية Netsync Network Solutions وأحد أبرز خبراء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، كذلك لقاء الدكتور مجدي نشأت رئيس الهيئة الكندية للتراث المصري، لبحث التفاصيل الخاصة بأنشطة شهر الحضارة والتراث المصري، الذي ينظم سنويا في شهر يوليو في مقاطعة أونتاريو الكندية، بعد انطلاقه عام 2019 لمناقشة الأفكار الخاصة بتطوير الاحتفال وإشراك المصريين بالخارج في فعالياته، للترويج لمقاصد مصر الثقافية والحضارية.

أبناء الجيلين الثاني والثالث:

وبطبيعة الحال كان أبناء الجيلين الثاني والثالث في قلب اهتمامات وزيرة الهجرة، فوقعت مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري بروتوكول تعاون لتأهيل شباب المصريين بالخارج وإعداد كوادر قادرة على ممارسة القيادة في شتى المجالات بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث والتطور التكنولوجي، كما تم التنسيق بين وزارتي الهجرة والدفاع، لمشاركة عدد من شباب الدارسين بالخارج في معايشة مع أبطال القوات المسلحة والمشاركة في فيلم "مصري"، كما التقت الوزيرة 35 شاب وشابة من شباب مصر الدارسين بالخارج المشاركين بالفيلم، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد أجيال من الشباب قادرة على المشاركة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب داخل وخارج الجمهورية، احتفالا بمناسبة الذكرى 49 على نصر أكتوبر 1973.

وافتتحت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بحضور نحو 90 شابا من المشاركين، "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022" الذي أقيم في نسخته الحالية تحت عنوان "عودة إلى الجذور"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الأساقفة وقيادات الكنيسة.

كما حرصت على متابعة أبنائنا في الخارج خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، فعقدت لقاء مع أعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا، وعدد من الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، من ممثلي مركز وزارة الهجرة للحوار، عبر تطبيق زووم، لبحث مشكلاتهم والعمل على مناقشة أفضل الحلول، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تناول اللقاء عددًا من المشكلات التي الطلاب الدارسين في أوكرانيا تمثلت في صعوبة سحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، كما قدم عدد من طلبة الطب مقترحًا لإتاحة التدريب العملي بأي من الجامعات المصرية في كليات الطب والهندسة واعطاءهم ما يفيد اثبات ذلك بالتوازي مع ما إتاحته بعض الجامعات الأوكرانية من فرصة استكمال الدراسة عن بعد "أونلاين" للمحتوى النظري لبعض التخصصات العملية.

ونظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لعدد 54 من أبناء المصريين بالخارج من الدارسين وخريجي مدرسة "فيلوباتير كولدج" المصرية القبطية بكندا، لقيادة قوات الصاعقة المصرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، وقناة السويس بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث ساهم الشباب بتبرعات بلغت 1.2 مليون جنيه مصري لصالح المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية:

كانت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ضمن قائمة الملفات الأكثر اهتماما خلال رحلة الأشهر الثلاثة منذ تسلم السفيرة سها جندي حقيبة وزارة الهجرة، فالتقت مختصين بالهجرة والتعاون في مجال مكافحة "الهجرة غير الشرعية" من الداخل والخارج، فاستقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ لبحث تعزيز التعاون بين الوزارتين، وتطوير آليات التعاون بمجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والبناء على ما تم من تعاون مسبق بما يخدم شبابنا بالخارج، والشباب بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، وكذلك تطوير برامج التوعية والتثقيف التي يتم تنفيذها، كما التقت وزير القوى العاملة لتفعيل التعاون في الملفات المشتركة، حيث تم بحث التنسيق لتوعية العمالة المصرية بالخارج بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير تدريب مهني بالقرى المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، كما تعاونت مع وزارة الإسكان لإعلان انتهاء المرحلة الأولى من الدورات التدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، وتدريب 675 شابا من 4 محافظات بمراكز تدريب "المركزي للتعمير" و"القابضة للمياه والصرف"، وفتح المرحلة الثانية للتدريب خلال أيام.

واستقبلت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، حيث استعرضت السفيرة سها جندي، استراتيجية وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والحد من مخاطرها، فإن الوزارة تعتزم التوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" بتعزيزها بعناصر ومحاور جديدة، إضافة إلى جهود المركز المصري الألماني للهجرة والوظائف وإعادة الإدماج في ضوء التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وكذلك الخطة المستقبلية لافتتاح 7 مراكز تدريب جديدة بالمحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية بالوجه البحري، في إطار خطة تأهيل وتدريب الشباب لإعدادهم لسوق العمل المحلي والدولي.

ولم تتوقف الجهود على اللتعاون والتنسيق مع المسئولين المحلين، ففتحت السفيرة سها جندي أبواب الوزارة للتعاون مع المسئولين الدوليين والمنظمات الدولية، فاستقبلت السيد/ أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، كما التقت السفير مارك باريتي سفير فرنسا لدى القاهرة، والسفير خيرت لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان، وعقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة اجتماعا تشاوريا ليشا شخاينماخر وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، هذا إلى جانب لقاء السيدة/ إيلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة في مصر لتعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة خاصة في مجال الهجرة، والتقت إيمى بوب، نائب المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة للإدارة والإصلاح، وعثمان بلبيسى مستشار أول لمدير المنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير البدائل الآمنة للهجرة، كما استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة السفير الإيطالي لدى مصر.

وتناولت اللقاءات بحث ملفات التعاون الثنائي، والتنسيق في جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، سواء في الجانب البحثي أو اللوجيستي، وجهود الوزارة في المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"إحياء الجذور"، واستعراض جهود مصر في مكافحة الهجرة غير الشرعية وبرامج التدريب الفني لتأهيل العمالة المصرية تأهيلًا جيدًا حتى تتمكن من العمل في الدول الأوروبية التي تحتاج إلى مهاراتهم، والأنشطة التي يقوم بها المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف وإعادة الإدماج، وسبل توسيع عمل المركز والذي يعد ثمرة للتعاون الدولي الناجح بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وكذلك مشروع "THAMM" واتفاقيات انتقال العمالة.

كما حرصت وزيرة الهجرة على استقبال القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات العامة والاجتماعية التابعة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالإضافة إلى نيافة الأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرق كندا لتعزيز التعاون والتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، والاتفاق على الاستعانة بخبرات الجالية المصرية بكندا في إطار "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، وفتح آفاق التعاون مع الأزهر والكنيسة المصرية لربط أبنائنا بالخارج بوطنهم الأم.

قمة المناخ Cop27..

واستمرت الجهود للاستفادة من خبرات شبابنا بالخارج وربطهم بالوطن الأم، فجاءت قمة المناخ Cop27..، فأدارت السفيرة سها جندي جلسة حوارية مع 6 من شباب الباحثين المصريين بالخارج في أرقى جامعات العالم، "نحو الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية"، والتي شهدت إقبالا كبيرا، كما نظمت جولة لشباب الباحثين بالخارج بالمنطقة الزرقاء.. بجانب التنسيق لإنشاء مجلس من شباب الباحثين لنقل الخبرات للوطن والمشاركة في جهود التنمية والبدء في تنفيذ أول توصية لتطوير مناهج تدريس الذكاء الاصطناعي بالمدارس، بالتنسيق مع التربية والتعليم.

وعلى هامش فعاليات مؤتمر تغير المناخ Cop 27 بمدينة شرم الشيخ، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة السيد ريك منسى، رئيس مجلس إدارة شركتي Health Espresso و‏iCARE Home Health ، والمهندس تامر هدايت، رئيس مجلس إدارة شركة نت سينك الأمريكية Netsync Network Solutions، وأحد أبرز خبراء سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك لبحث سبل دعم استراتيجية الدولة المصرية في التحول الرقمي ونقل خبرات المصريين بالخارج في مختلف القطاعات إلى مصر.

حل مشكلات المصريين بالخارج:

جهود مستمرة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج، سواء في روسيا أو أوكرانيا أو الخليج وأوروبا وأفريقيا، شعار يرفعه الجميع في وزارة الهجرة "نحن في خدمة المصريين بالخارج"، هذا ما حرصت السفيرة سها جندي على إرسائه، من خلال متابعة لا تتوقف على منصات التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل والهواتف وغيرها من وسائل التواصل مع المصريين بالخارج، لم تتوقف عن دعم مريض في موزمبيق أو فتاة متغيبة في ألمانيا أو عودة جثمان في عدة دول، إيمانًا بمسئوليتها عن ملايين الأفراد حول العالم.

تلقى مكتب رعاية المصريين بالخارج بوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج شكاوى المواطنين منذ بداية عام 2022 وحتى شهر نوفمبر نحو 7157 شكوى، من خلال الفيس بوك، البريد الإلكتروني، الخط الساخن، البوابة الحكومية، ولقاء الشاكين بمقر الوزارة والشكاوى والطلبات الخاصة بهم، من بينها قضايا مستحقات أو الطلاب والمواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، من دولتي روسيا وأوكرانيا، واستكمال الطلاب دراستهم بالجامعات المصرية.

كثير من المشكلات التي حرصت السفيرة سها جندي على متابعتها حتى حلها، ومن بينها التواصل والتنسيق والتعاون بين وزارة الهجرة والسفارة المصرية بقبرص، لإعادة البحارة المصريين الثلاثة من قبرص إلى مصر وحصولهم على مستحقاتهم المالية، بعد حل شكواهم المتمثلة في نزاع مالي مع الشركة التي كانوا يعملون بها، وكانوا يتواجدون على متن إحدى السفن المعطلة التابعة للشركة بالساحل القبرصي، كما استقبلت سفير مصر في أوكرانيا لبحث أوضاع الجالية المصرية بكييف، في ظل تطورات الأوضاع، وكذلك التنسيق والتعاون لتلبية احتياجات الجالية والطلبة المصريين الدارسين بأوكرانيا، جاء اللقاء لاستكمال جهود نجاح الدولة المصرية في إعادة نحو 1270 طالب عبر الجسر الجوي، والتعامل بشكل مباشر لتوفيق أوضاعهم الدراسية.

وقامت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بزيارة الشاب أحمد حسين، العائد من موزمبيق، عقب عودته إلى مصر، بمستشفى دار الشفاء، بعد تنسيقات مستمرة مع سفاراتنا في موزمبيق وكينيا لعودته بعد إجرائه عدة عمليات جراحية وتعرضه لمضاعفات طبية، وحرصت على التواصل مع الجالية المصري في ألمانيا، للبحث عن طالبة مصرية بألمانيا ناشدت أسرتها بالبحث عنها عقب اختفائها، حتى تم الوصول إليها بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين.

وحرصت السفيرة سها جندي على لقاء السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمي، لتدعيم العلاقة بين العلماء المصريين بالخارج، وربطهم بوطنهم والاستفادة من خبراتهم المُتميزة فى مختلف المجالات، وكذا الاستفادة من العقول المصرية فى دعم التوجهات الحديثة لمنظومة التعليم العالى بتطوير البرامج الدراسية بالمؤسسات التعليمية المصرية ومتابعة الاتجاهات الحديثة فى التعليم لخدمة وظائف المستقبل وتأهيل خريجين قادرين على المنافسة فى سوق العمل محليًا ودوليًا، بجانب حل مشكلة الأساتذة الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج واستنفدوا السنوات المسموح بها قانونا، لمنحهم مهلة عام لتوفيق الأوضاع، استجابة لطلبات الأساتذة، بجانب حل مشكلة الطلاب الدارسين بالخارج، فيما يتعلق بالتقديم للجامعات، وإدماجهم فى الجامعات الخاصة والأهلية، وفقًا للاشتراطات المطلوبة، ودعم الطلاب العائدين من أوكرانيا، وتحديد امتحان للدفعة الثالثة من الطلاب، وتناول فرص التعاون مع العلماء والخبراء المصريين فى الخارج فى المجال الطبى ومشاركتهم في إجراء عمليات جراحية بالمستشفيات الجامعية، وكذلك تقديم التدريبات والورش المختلفة لنقل الخبرات، ضمن مشروعات TELEMEDECINE "التشخيص عن بُعد" ومشاركة الاستشاريين المصريين فى مجال الطب داخل المستشفيات الجامعية، وتبادل الرأى العلمى حول الحالات المُتقدمة.

جهود مستمرة، حرصت خلالها السفيرة سها جندي على تحقيق أكبر استفادة للوطن بربط خبرائه بشبابه بالخارج، لنقل الخبرات، والتعاون لإتاحة منح بعثات رسمية للطلبة الدارسين فى الجامعات المصرية من المتفوقين بالتعاون مع الجامعات والأكاديميات العلمية وكبرى الشركات العالمية والمدعومة من وزارة التعليم العالى للاطلاع على أحدث ما وصل إليه العلم فى المجالات المختلفة.

إحياء الجذور:

رحلة مستمرة لتعميق أواصر الترابط مع الجاليات التي عاشت على أرض مصر، ومن بينها الجاليات القبرصية واليونانية، وهو ما تجني مصر ثماره من تعاون ممتد حتى الآن في مختلف المجالات، فجاءت جلسة مباحثات ثلاثية ضمن استكمال التعاون المشترك لإطلاق النسخة الخامسة من المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور"، استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، السيد فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي لشئون القبارصة المغتربين، والسيد أندرياس كاتسانيوتيس، نائب وزير خارجية الجمهورية اليونانية لشئون المغتربين، لبحث استعدادات إطلاق النسخة الخامسة من المبادرة التي تهدف لإحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، وتعزيز مجالات التعاون بين مصر وقبرص واليونان.

وعقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة ونظيريها القبرصي واليوناني مؤتمرا صحفيًا لإعلان نتائج الاجتماع الثلاثي حول "نوستوس"، وإطلاق مبادرة "3+ "، لإطلاق فعاليات "إحياء الجذور"، بالدول التي يوجد بها جاليات كبيرة من مصر واليونان وقبرص، وعلى رأسها فرنسا وكندا ودول أخرى تضمها القائمة.

المركز المصري الألماني:

لم تتأخر السفيرة سها جندي عن استكمال جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، فاستقبلت السفير الأسترالي لدى مصر لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة، وأشارت الوزيرة إلى ضرورة الاستفادة من تجربة وزارة الهجرة في المركز المصري الألماني، مقترحة بتصميم نموذج مشابه يتعاون فيه الجانبين المصري والأسترالي، كما أعلنت إدراج مجموعة جديدة -مكونة من 48 شخصا من العمالة الماهرة- في آلية التنقل لشغل وظائف في ألمانيا بمجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن والفندقة والضيافة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ في مصر وفي إطار تنفيذ الحكومة المصرية لبرنامجTHAMM.، وأعلنت الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي عن فتح باب التسجيل لفرص تدريب مهني في ألمانيا، في مجالات الخبازة والفندقة والضيافة والتشييد والبناء، لتوفير فرص للشباب.

كما ناقشت وزيرة الهجرة، لتعزيز التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة خاصة في مجال الهجرة، والتعاون للتوسع في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، خلال لقائها السيدة/ إيلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة في مصر، والاتفاق على تنظيم اجتماع موسع مع منظمة الأمم المتحدة بكافة برامجها؛ لبحث أشكال وأوجه التعاون الخاصة بموضوعات الهجرة سواء الهجرة النظامية أو غير النظامية بمشاركة وزارة الخارجية في إطار التنسيق والتكامل بصدد الرؤى المطروحة، وتناول اللقاء سبل توسيع عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، والذي يعد ثمرة للتعاون الدولي الناجح بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ».

كما إنه بالتعاون بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz, تم إدراج إجمالي 86 شخصا من المجموعات المتدربة في آلية التنقل للعمل والتدريب في ألمانيا حيث يتم تأهيلهم من خلال البرنامج وإعدادهم قبل المغادرة وقد سافر حتى الآن 14 متدربا و 2 من العمالة الماهرة إلى ألمانيا بعد انتهاء فترة إعدادهم، كما تم انضمام مجموعة مكونة من 60 متدربا مصريا للتدريب في ألمانيا من أجل التوظيف في مجالات الفندقة والضيافة والخبازة والبناء والتدفئة وتكييفات الهواء.

تعزيز العلاقات الأفريقية:

سنوات قضتها السفيرة سها جندي في ملف القارة السمراء، وهو ما انعكس على اهتمامها بالملف وإيلائه عناية خاصة، حيث تفقدت "جناح أفريقيا"، والتقت الدكتورة أماني عصفور، رئيس مجلس أعمال أفريقيا - المنتخبة بقرار من القمة الأفريقية- ورئيس الاتحاد الدولي لرائدات الأعمال وإحدى رائدات "مصر تستطيع" ورئيسة مجلس أعمال السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "كوميسا"، وكذلك عدد من سيدات الأعمال البارزات من عدد من الدول الأفريقية الشقيقة، شهد اللقاء تشاورا بشأن فرص الاستثمار الأفريقي في مصر، خلال مشاركتها في قمة المناخ Cop27.. السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة.

وبحضور ممثلي الاتحاد الأفريقي والحكومات الأفريقية والمنظمات الأفريقية والدولية افتتحت وزيرة الهجرة ورشة عمل المرصد الأفريقي للهجرة بالرباط التابع للاتحاد الأفريقي، مشيدة بجهود السفيرة د. نميرة نجم، مدير المرصد الأفريقي للهجرة، وتعاونها لوضع خطة عمل مشتركة للتعاون مع المرصد والاستفادة من التجارب الناجحة بملف الهجرة وسط أوضاع إقليمية ودولية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين، ووضع استراتيجية لإحصاء المهاجرين بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للدول الأفريقية لإحصاء أعداد المهاجرين في القارة السمراء.

أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين في الخارج:

تم إصدار أول وثيقة تأمين للمصريين العاملين في الخارج لتوفير الحماية التأمينية للمصريين خارج الوطن، بالتنسيق فيما بين وزارة الهجرة وهيئة الرقابة المالية بجانب وزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين بمشاركة المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

استيعاب كل الطلاب الراغبين في العودة للدراسة بمصر:

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية باحتواء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واستيعاب كل الطلاب الراغبين في العودة للدراسة بمصر حرصا على مستقبلهم، بعد اجتياز الاختبارات المقررة والمؤهلة للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية، أعلنت وزارة الهجرة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ الاستجابة لعدد من الطلاب العائدين من أوكرانيا، والراغبين في الدراسة في الجامعات المصرية، وذلك بهدف إيجاد حلول لمساعدة الراغبين منهم في التحويل لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية، نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا وتنفيذًا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء بإجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة.

مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة":

نظمت وزارة الهجرة مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" – النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع - برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي والوزراء المعنيين. وخرجت جلسات المؤتمر التي بلغت ١٢ جلسة، بعدد من التوصيات الهامة وهي:

1) تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم والصناعة وكذا دعم المراكز البحثية والإستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الابحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة

2) الإهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات وانظمة الشحن حيث انها تعتبر سوق واعدة بالنسبة لمصىر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيدا للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لإستخدام المركبات الكهربائية وإنشاء مركز اقليمي للإبتكارت في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية.

3) تحديد استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الاخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر وكذا إستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الإشياء فى مراقبة الإنبعاثات وتوزيعها على نطاق جعرافى لتحديد نسب الإنبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية.

4) تعزيز الاليات التنفيذية لدعم الصادرات ذات الميزة التنافسية العالية؛ وتيسير كافة سبل النفاذ إلى الأسواق الدولية، وتشجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المضافة والمكون التكنولوجي العالي مع زيادة تنوعها ومن ثم قدرتها على مقاومة التقلبات في الأسواق الخارجية بالتوازي مع تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في البعثات الدبلوماسية نحو تشجيع المزيد من فرص الشراكة المصرية مع الهيئات الصناعية الدولية وتنمية الصادرات المصرية للخارج وتعزيز وضعها التنافسي بالأسواق العالمية.

5) توطين صناعة تكنولوجيا المعلومات والحلول الإلكترونية، وكذلك التوسع فى التعاون مع الشركات الرائدة فى المنطقة العربية والدولية لإعادة هندسة التكنولوجيا وترجمة المتطلبات العملية والتشغيلية لتوفير حلول تكنولوجية لتقديمها لمؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص على حدٍ سواء مع الإهتمام بتقنيات الأمن الإلكتروني والأمن السيبرالى لشبكات الكمبيوتر وتفعيل آلياتها فى كافة التطبيقات الحربية والخدمية.

6) العمل على تحسين خريطة مصر في تكنولوجيا البرمجيات و التوجه نحو تصدير البرامج التكنولوجية الواعدة للدول الأفريفية والعربية بالشراكة مع مصر وكذلك انشاء منصات لتعزيز قطاع السياحة فى مصر مبنية على تقنيات الذكاء الأصطناعى. لمعرفة متطابات السياح مع استخدام تطبيقات التكنولوجيا الرقمية والثورة الصناعية الرابعة في المطارات والموانى مثل انظمة الكشف عن الهوية وأنظمة التأمين والتتبع عن بعد والاهتمام بعلوم البيانات وأمن البيانات. والتأكيد على وجود استراتيجية واضحة لآليات وقوانين التعامل مع البيانات.

7) التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية لتحقيق نظام صحي الذكي لكل مواطن لتسهيل عملية تتبع الحالة الصحية للمرضى ومن ثم التخطيط بكفاءة أكثر للمبادرات الصحية التي تتبناها الدولة في المستقبل، وكذا توطين وتنمية وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية الإلكترونية في مصر من خلال دعم قطاع البحوث والتطوير وتبني مشروع قومي بهدف زيادة قدرة التصنيع المحلي وفق معايير جودة عالمية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والريادة في مجال التصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

8) العمل على مطابقة المنتجات الغذائية مع معايير السوق الإقليمي والعالمي والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الصناعات الغذائية المصرية في السوق الأفريقية ودعم البحوث والدراسات في مجال الصناعات الغذائية واتصالها بشكل مباشر مع الصناعة عن طريق توفير منح من جهات الدعم العالمية المختلفة والتوسع في تصنيع المواد الخام (نصف المصنعة) وارتباطها بشكل مباشر بالمنتجات الزراعية وكذلك المواد الخام الأولية المتوفرة في مصر واستخدام دراسات السوق لزيادة التنافسية وكذلك دراسة مزايا التصنيع الغذائي في مصر واستغلال نقاط القوة المتاحة وكذلك تخطي نقاط الضعف.

9) ضرورة فتح قنوات اتصال فعالة بين المصريين بالخارج والجهات الحكومية ذات الصلة في مصر لضمان الحصول على كافة المعلومات والوقوف علي المستجدات في مجال الاعمال وكذلك التعرف عن قرب علي الفرص الاستثمارية في المجالات المختلفة، وخاصة الموجهة للشركات، والمشروعات الناشئة.

10) تيسير الإجراءات الإدارية لبدء الأنشطة الصناعية وتذليل العقبات ذات الشأن مع التوسع في توفير المناطق والمجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بتسهيلات في السداد من خلال نظم التمويل العقاري أو حق الانتفاع.

ومن ثمار المؤتمر الآتي:

* تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بهدف دعم وتعظيم الاستفادة من العلماء والخبراء المصريين بالخارج وتعظيم أثر برنامج جسور التنمية ومؤتمرات "مصر تستطيع".

* شهدت كل من وزارة الهجرة ووزارة الإنتاج الحربي مراسم توقيع عقد اتفاق لتوريد وتركيب وتشغيل منظومة متكاملة لمعالجة مياه الصرف الصحي باستخدام مادة " البيوريت" وذلك بين "شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" (مصنع ١٨ الحربي) إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وشركة "نالكو مصر"

مبادرة "اتكلم متخافش مصر معاك":

إطلاق مبادرة "اتكلم متخافش مصر معاك": تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة ومؤسسة شيزلونج للصحة النفسية في يونيو 2022، وقضى البروتوكول بأن تتولى مؤسسة شيزلونج توفير كافة الاستشارات الطبية فيما يتعلق بالجانب النفسي لشبابنا في الخارج ومن خلال مركز وزارة الهجرة للحوار بين شباب المصريين الدارسين بالخارج (ميدسي)، وذلك عن طريق نخبة من كبار المتخصصين والاستشاريين في مجال الطب والتأهيل النفسي، من خلال المنصة الإلكترونية للمؤسسة التي تضم أكثر من 300 متخصص في علاج الاضطرابات والأمراض النفسية، وذلك في إطار محكم من قواعد الخصوصية والسرية التامة لكل المستخدمين من أبناء مصر من الجاليات المقيمة بالخارج.

ويستطيع المستخدم الدخول إلى المنصة وتسجيل بياناته عبر الرابط التالي:

https://shezlong.com/en/corporate/moe

افتتحت وزارة الهجرة 7 قاعات للتدريب بالمحافظات:

افتتحت وزارة الهجرة 7 قاعات للتدريب بمحافظات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، والذي جاء ضمن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة الهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ومؤسسة مصر الخير، وتم بموجبها تجهيز 14 قاعة تدريب على أحدث مستوى بهدف استخدامها لتدريب وتمكين الشباب من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج؛ في إطار جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير النظامية تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، وأعقب ذلك إعلان المركز عن تنظيم دورات تدريبية في تلك القاعات للشباب في القاهرة والمحافظات.

المعسكر السنوي السادس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج:

تم تنظيم المعسكر السنوي السادس للجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج تحت شعار "اتكلم عربي وعيشها مصري"، بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، وسط مشاركة 15 من أبناء شهداء القوات المسلحة ونحو 80 طفلاً من الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والإمارات والسعودية والكويت وقطر، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي".

تسليم 30 مركب صيد:

قامت وزارة الهجرة بالتعاون مع محافظة الدقهلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية، والتحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي، بتسليم 30 مركب صيد مجهزة بأحدث أدوات الصيد إلى 30 من صغار الصيادين من أهالي قرية بساط كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية، مهداة من مؤسسة صناع الخير للتنمية وبنك الإمارات دبي الوطني، وذلك تفعيلا للمبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" وضمن تنفيذ أهداف المشروع القومي الكبير "حياة كريمة"، وفي إطار جهود التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي للارتقاء بالفئات الأكثر احتياجا.

مشاركة السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة في احتفالات مرور 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية وكذلك العلاقات المصرية البحرينية فضلا عن حضور الأسبوع الكويتي المقام في القاهرة.

مشاركة وزارة الهجرة بجناح ضمن فعاليات فعاليات الأسبوع الكويتي الـ 13 بالقاهرة والذي يحمل عنوان «الكويت في مصر»، للتعريف بأبرز المبادرات والفعاليات التي تقوم بها الوزارة، ومن بينها المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، والمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تستهدف ربط أبنائنا بالخارج بثقافتهم وهويتهم العربية، بجانب استعراض جهود المؤتمر الوطني "مصر تستطيع" والذي ساهم في اجتذاب مئات العقول المصرية بالخارج للمساهمة في خطط الدولة للتنمية المستدامة والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية.