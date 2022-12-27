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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة شتوية.. سامية الطرابلسي تخطف الأنظار من لندن

سامية الطرابلسي
سامية الطرابلسي

شاركت الفنانة سامية الطرابلسي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أحدث ظهور لها، ولاقت العديد من التعليقات والإعجاب.

ظهرت سامية الطرابلسي مرتدية بالطو من اللون الأسود، وهى تتجول في شوارع لندن بإطلالة شتوية مع وضعها القليل من الماكيب الذي يبرز جمالها.


أخر أعمال الفنانة سامية الطرابلسي

شاركت الفنانة سامية الطرابلسي في العديد من الأعمال الفنية، وكان من آخر أعمالها:  


مسلسل "أعمل إيه" والذي يتم عرضه مؤخرا، ويكون بطولة كلا من: صابرين، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، طارق عبدالعزيز، ندى بسيوني، ألحان المهدي.. والعديد من النجوم، العمل من إخراج أحمد عبد الحميد، وتأليف محمد الحناوي.

 
تدور أحداثه في إطار درامي حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

 

وتنتظر سامية الطرابلسي عرض مسلسل "الغرفة 207"، بطولة كلا من: محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، يوسف عثمان، مريم الخشت، وغيرهم من النجوم، العمل من إخراج تامر عشري وتأليف أحمد خالد توفيق.

إطلالة شتوية سامية الطرابلسي تخطف الأنظار مسلسل الغرفة 207 مسلسل أعمل إيه الفنانة سامية الطرابلسي

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