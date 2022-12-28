فرح يتحول لمأتم..القصة الكاملة لـ مقتل صاحب محل مشغولات ذهبية في أسوان

حالة من الفرحة كانت تسيطر على العروسين أثناء ذهابهما لشراء شبكة العروس من أحد محلات بيع المشغولات الذهبية ، ولكنها تحولت لحالة من الحزن .

وعن تفاصيل هذه الواقعة نعرض عبر منصة " صدى البلد " القصة الكاملة لهذه الأجواء ، والتى بدأت بتوجه العروسان إلى أحد محلات بيع المشغولات والمصوغات الذهبية لشراء شبكتهما بمنطقة الصاغة بمركز إدفو شمال أسوان .

الفرح تحول لمآتم

ولكن كانت المفاجأة الغير متوقعة بأن تتحول حالة الفرح والزغاريد التى تسيطر على العروسان وأهلهم إلى صراخ وعويل ، وحالة من الحزن ، وتتبدل أجواء الفرح والسعادة إلى أجواء من البكاء والنحيب ، ويتحول الفرح إلى مأتم وذلك عقب تعرض صاحب محل المشغولات الذهبية الذى توجه إليه العروسان إلى طلق نارى عن طريق الخطأ أثناء إطلاق الأعيرة النارية للإحتفال بهذه المناسبة السعيدة .

فقد كانت تسير الأمور بشكل طبيعى حيث كان يقوم صاحب المحل بتقديم أفضل ما لديه من مشغولات ومصوغات ذهبية للعروسين للاختيار بينها، وسط ترقب من الحضور، وبعد دقائق انطلقت أصوات الزغاريد، وتبعها طلقات الأعيرة النارية ابتهاجا بشراء الشبكة، لكن كان للقدر كلمة أخرى، بعد أن تحولت إحدى الرصاصات الطائشة إلى صدر صاحب محل المشغولات الذهبية، وأودت بحياته فى الحال رغم محاولات إنقاذه.

المشغولات والمصوغات الذهبية

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من إلقاء القبض على المتهم بقتل صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية برصاصة طائشة عن طريق الخطأ ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وقد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوفاة شاب في محل عمله لبيع المشغولات الذهبية بالمنطقة سالفة الذكر، إثر إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية فرحاً لشراء "الشبكة" ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه يدعي محمود وهبي خميس 31 وشهرته ايفيلينو من مركز إدفو ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير محضر بالواقعة .