عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرح يتحول لمأتم..القصة الكاملة لـ مقتل صاحب محل مشغولات ذهبية في أسوان

طلق نارى - أرشيفية
طلق نارى - أرشيفية

حالة من الفرحة كانت تسيطر على العروسين أثناء ذهابهما لشراء شبكة العروس من أحد محلات بيع المشغولات الذهبية ، ولكنها تحولت لحالة من الحزن .

وعن تفاصيل هذه الواقعة نعرض عبر منصة " صدى البلد " القصة الكاملة لهذه الأجواء ، والتى بدأت بتوجه العروسان إلى أحد محلات بيع المشغولات والمصوغات الذهبية لشراء شبكتهما بمنطقة الصاغة بمركز إدفو شمال أسوان .

محافظ أسوان: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومنع سير عربات التروسيكل بالشوارع الرئيسية

الزغاريد تحولت لصراخ.. ماذا حدث خلال شراء شبكة عروسين في أسوان؟

الفرح تحول لمآتم

ولكن كانت المفاجأة الغير متوقعة بأن تتحول حالة الفرح والزغاريد التى تسيطر على العروسان وأهلهم إلى صراخ وعويل ، وحالة من الحزن ، وتتبدل أجواء الفرح والسعادة إلى أجواء من البكاء والنحيب ، ويتحول الفرح إلى مأتم وذلك عقب تعرض صاحب محل المشغولات الذهبية الذى توجه إليه العروسان إلى طلق نارى عن طريق الخطأ أثناء إطلاق الأعيرة النارية للإحتفال بهذه المناسبة السعيدة .

فقد كانت تسير الأمور بشكل طبيعى حيث كان يقوم صاحب المحل بتقديم أفضل ما لديه من مشغولات ومصوغات ذهبية للعروسين للاختيار بينها، وسط ترقب من الحضور، وبعد دقائق انطلقت أصوات الزغاريد، وتبعها  طلقات الأعيرة النارية ابتهاجا بشراء الشبكة، لكن كان للقدر كلمة أخرى، بعد أن تحولت إحدى الرصاصات الطائشة إلى صدر صاحب محل المشغولات الذهبية، وأودت بحياته فى الحال رغم محاولات إنقاذه. 

محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الجارية بحى اللوتس

محافظ أسوان: نحرص على استثمار التحول الرقمي في إبراز جهود الدولة

المشغولات والمصوغات الذهبية

وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بأسوان من إلقاء القبض على المتهم بقتل صاحب محل لبيع المشغولات الذهبية برصاصة طائشة عن طريق الخطأ ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وقد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو يفيد بوفاة شاب في محل عمله لبيع المشغولات الذهبية بالمنطقة سالفة الذكر، إثر إطلاق أحد أقارب العروسين أعيرة نارية فرحاً لشراء "الشبكة" ليلفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الي مكان الواقعة وتبين أن الشخص الذي لقي مصرعه يدعي محمود وهبي خميس 31 وشهرته ايفيلينو من مركز إدفو ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم تحرير محضر بالواقعة .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان حادث اخبار المحافظات شبكة العروس محلات بيع المشغولات الذهبية المشغولات الذهبية مركز إدفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

موضوعات متعلقة

ضبط المتهم بقتل صاحب محل مشغولات ذهبية عن طريق الخطأ بأسوان

أول صور لضحايا حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو / مرسى علم

حسن الخاتمة.. وفاة مؤذن بأسوان بعد الشهادتين لصلاة الفجر

محافظ أسوان: تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومنع سير عربات التروسيكل بالشوارع الرئيسية

الزغاريد تحولت لصراخ.. ماذا حدث خلال شراء شبكة عروسين في أسوان؟

مدير التعليم العام بأسوان يشهد تصفيات مسابقة التحدث بالفصحى

محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الجارية بحى اللوتس

بسبب شراء شبكة عروس.. مصرع صاحب محل مشغولات ذهبية بأسوان

ترشيحاتنا

اليونيسيف: السعودية تقدم خدمات إنسانية كبيرة للعالم

هونج كونج تطالب اليابان برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المباشرة

موقف الأزهر ودار الإفتاء من الطلاق الشفوي في القانون الجديد.. خاص

حصاد البترول 2022.. توسعات كبيرة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات

سيأتي العوض.. كهربا في أحدث ظهور بعد تجديد الإيقاف

الحبس والغرامة 300 ألف جنيه تواجه شبكة دعارة بقلب الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

يسرا: السوشيال ميديا تظهرنا شياطين.. وقديما الفنانة كانت ترتدي البيكينى بشكل طبيعى

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ