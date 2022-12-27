عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الجارية بحى اللوتس

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بالإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية سواء كانت خاصة بالوحدات السكنية، أو المرافق العامة أو المينى مول أو المسجد طبقاً للبرامج الزمنية المحددة .

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس " الإسكان المميز " بالعقاد ، للوقوف على معدلات الإنجاز فيه ، وخاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التى شهدت النور بعد 14 عام.

محافظ أسوان: نحرص على استثمار التحول الرقمي في إبراز جهود الدولة

محافظ أسوان يتفقد نماذج لإحلال وتجديد عربات الحنطور

الإسكان المميز

جاء ذلك خلال إجتماع متابعة الأعمال الجارية بحى اللوتس بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، ورؤساء ومديرى الشركات والهيئات المنفذة والمسئولة عن المرافق العامة .

وأكد اللواء أشرف عطية، أننا نسابق الزمن ، ولا توجد أي رفاهية فى تأخير الأعمال الجارى تنفيذها سواء لتشطيب العمارات السكنية لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين أو لتنفيذ مشروعات الحلول النهائية للبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وطرق وإتصالات ، بالإضافة إلى المبانى الخدمية .

من جانبها ، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد ، على أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتلافى الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت ، بجانب مراجعة الإستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود ومبنى المول التجارى لخدمة التجمع السكنى ، بالإضافة إلى الدفع فى تسريع وتيرة تنفيذ مكتب بريد ومسجد اللوتس حتى يتوازى مع نهو المشروع كاملاً .

وأوضحت غادة أبو زيد ، أنه تم حتى الآن تسليم نحو 1700 وحدة سكنية ، فيما تم تسكين 1000 وحدة سكنية فعلياً ، وجارى إستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقى الوحدات تدريجياً ، تواكباً مع نهو الأعمال المتبقية سواء فى الإنشاءات أو التشطيبات أو المرافق العامة أو اللاندسكيب أو الحدائق .

تموين أسوان: تحرير 76 مخالفة متنوعة وحملات على السلاسل التجارية والمحلات بالسباعية

إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى الشرقى أسوان /القاهرة

التحول الرقمى

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على أهمية استثمار التحول الرقمى فى إبراز جهود الدولة ، بجانب توفير البيانات المدققة لدعم اتخاذ القرار ، بالإضافة إلى التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية.

وأشاد المحافظ، بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى دعم وتأهيل التجارب الناجحة للتحول الرقمى حيث أصبح لمحافظة أسوان مركزاً متكاملاً ، ومدعماً بأحدث التجهيزات التكنولوجية ، كما يضم العديد من الكوادر البشرية المؤهلة مما ساهم فى إخراج التطبيقات المستحدثة مثل عين المواطن ، وشهادة مخالفات البناء وعوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب ، بالإضافة إلى إدارة الإعلانات .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

كداب كداب| صدمة مدوية لجمهور الزمالك بقرار من مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: نحرص على استثمار التحول الرقمي في إبراز جهود الدولة

ترشيحاتنا

وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تجهيز مقر هيئة الإسعاف بـ 6 أكتوبر

تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل| تفاصيل

السعودية تطهر أرض اليمن من 3 آلاف لغم حوثي خلال أقل من شهر

خلي بالك.. واتساب يتوقف عن العمل بهذه الهواتف خلال أيام

علاوة سنوية وإلغاء استمارة 6.. 10 مفاجآت للموظفين بـ قانون العمل الجديد 

راجع حساباتك.. تعليق صادم من شوبير على تولي ميدو تدريب الإسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

سوق المستعمل.. أسعار جيب شيروكي موديل 2015 فى مصر

امرأة في ذعر بعد جلوس "قاتل متسلسل شهير" بجانبها على الطائرة| شاهد

كانت بتجهز يتامى.. صدمة بسبب مقتل "أم المساكين" بدمنهور لسرقة ذهبها وأموالها

فيديو

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

بالصدفة.. سيدة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ