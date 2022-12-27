محافظ أسوان يوجه بسرعة تنفيذ المشروعات الجارية بحى اللوتس

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته بالإسراع في تنفيذ المشروعات الجارية سواء كانت خاصة بالوحدات السكنية، أو المرافق العامة أو المينى مول أو المسجد طبقاً للبرامج الزمنية المحددة .

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المتواصلة للمشروعات السكنية والخدمية والبنية التحتية بحى اللوتس " الإسكان المميز " بالعقاد ، للوقوف على معدلات الإنجاز فيه ، وخاصة أنه كان من المشروعات المتعثرة التى شهدت النور بعد 14 عام.

الإسكان المميز

جاء ذلك خلال إجتماع متابعة الأعمال الجارية بحى اللوتس بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ ، ورؤساء ومديرى الشركات والهيئات المنفذة والمسئولة عن المرافق العامة .

وأكد اللواء أشرف عطية، أننا نسابق الزمن ، ولا توجد أي رفاهية فى تأخير الأعمال الجارى تنفيذها سواء لتشطيب العمارات السكنية لتكون جاهزة لتسليمها للحاجزين أو لتنفيذ مشروعات الحلول النهائية للبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وطرق وإتصالات ، بالإضافة إلى المبانى الخدمية .

من جانبها ، أكدت الدكتورة غادة أبو زيد ، على أن هناك توجيهات مشددة من محافظ أسوان لتلافى الملاحظات داخل وخارج الوحدات السكنية بواسطة الشركات المنفذة فى أسرع وقت ، بجانب مراجعة الإستعدادات لطرح المشروعات الأخرى كالمدرسة الأهلية ومحطة الوقود ومبنى المول التجارى لخدمة التجمع السكنى ، بالإضافة إلى الدفع فى تسريع وتيرة تنفيذ مكتب بريد ومسجد اللوتس حتى يتوازى مع نهو المشروع كاملاً .

وأوضحت غادة أبو زيد ، أنه تم حتى الآن تسليم نحو 1700 وحدة سكنية ، فيما تم تسكين 1000 وحدة سكنية فعلياً ، وجارى إستكمال الإجراءات اللازمة لتسليم باقى الوحدات تدريجياً ، تواكباً مع نهو الأعمال المتبقية سواء فى الإنشاءات أو التشطيبات أو المرافق العامة أو اللاندسكيب أو الحدائق .

التحول الرقمى

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، على أهمية استثمار التحول الرقمى فى إبراز جهود الدولة ، بجانب توفير البيانات المدققة لدعم اتخاذ القرار ، بالإضافة إلى التأمين والرقابة على تداول البيانات والمعلومات من خلال القنوات الرسمية.

وأشاد المحافظ، بجهود مركز المعلومات بمجلس الوزراء فى دعم وتأهيل التجارب الناجحة للتحول الرقمى حيث أصبح لمحافظة أسوان مركزاً متكاملاً ، ومدعماً بأحدث التجهيزات التكنولوجية ، كما يضم العديد من الكوادر البشرية المؤهلة مما ساهم فى إخراج التطبيقات المستحدثة مثل عين المواطن ، وشهادة مخالفات البناء وعوائد التصالح وإدارة أصول وإيرادات الدولة والمنصة التفاعلية للتدريب ، بالإضافة إلى إدارة الإعلانات .