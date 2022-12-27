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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سرقة .. بيان مهم من بنك روسيا بشأن الأصول المجمدة

بنك روسيا
بنك روسيا

قال بنك روسيا، اليوم الثلاثاء، أنه يعتبر أن فرص الدول الغربية لإعادة الأصول الروسية المجمدة بسبب العقوبات “منخفضة للغاية”.

وأشار إلى أن هذا على الرغم من حقيقة أنه لم يتم مصادرتها من الناحية القانونية.

وتم تجميد جزء من أصول البنوك الروسية بالكامل، وأثر هذا بشكل رئيسي على المطالبات على الأطراف المقابلة من ما يسمى بالدول غير الصديقة والمدفوعات على السندات التي كانت عالقة في أنظمة المقاصة الدولية.

كما تم تجميد أموال عدد من البنوك في مستودع التسوية الوطني الروسي بسبب العقوبات الغربية المفروضة على NSD في وقت سابق من هذا العام، حسبما قال بنك روسيا، معربًا عن شكوكه في إمكانية استرداد هذه الأصول.

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اقترح البنك المركزي منح البنوك تمديدًا لمدة عشر سنوات حتى عام 2032 لإنشاء احتياطيات لتعويض الخسائر المحتملة على الأموال المجمدة.

وأضافت أن المقرضين الروس قد يتجاهلون عامل الأصول المجمدة عند تقييم مخاطر الائتمان.

وتعمل سلطات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حاليًا على طريقة لمصادرة الأصول الروسية المجمدة بشكل قانوني كجزء من العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.

ووصفت الحكومة الروسية الخطوة بأنها “سرقة”.

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