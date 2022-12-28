عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية المالكى

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة بأسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة من أجل تفقد معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

ومن جانبه أكد ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، تفقد المشروعات الجارية بقرية المالكى بمركز نصر النوبه والتى يبلغ عدد سكانها 11,2 ألف نسمة وتضم 5 توابع.

وأشار إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والوحدة البيطرية، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسبة 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مركز شباب السنقارى بنسبة 96%، علاوة على تفقد مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعى وإنشاء محطات الرفع وشبكات الإنحدار بالقرية وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ وصلت 85 %.

 

تضامن أسوان تستكمل حملة ستر ودفا بالتعاون مع جمعية الأورمان

بعد الشهادتين .. وفاة مؤذن بطريقة غريبة في أسوان | تفاصيل

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بأسوان

وأوضح ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروع تطوير مركز شباب السبوع بنسبة 80 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 60% ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات.

ولفت إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بشأن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

 وكان قد افتتح قسم التمكين الثقافى لذوى الإعاقة بفرع ثقافة أسوان، صالون " قادرون بإختلاف للفنون التشكيلية فى دورته الأولى تحت عنوان " خلق مبدعاً " والذى يقام فى الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر الجارى بمقر نادى أسوان الرياضى.

فرح يتحول لمأتم..القصة الكاملة لـ مقتل صاحب محل مشغولات ذهبية في أسوان

محافظ أسوان يتابع مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الكلح

أنشطة متنوعة

حضر الافتتاح، نجوى أحمد مدير فرع ثقافة أسوان ، والدكتور طارق صبحى قومسير الصالون ، بحانب محمد صالح نائب رئيس النادى، بالإضافة إلى مديرى إدارة التضامن الإجتماعى ومكتب التأهيل.

ومن جانبها أكدت نجوى أحمد على أهمية تنظيم مثل هذه الصالونات الثقافية والمعارض الهادفة لتعزيز وصقل مهارات وإبداعات أطفالنا وشبابنا القادرون بإختلاف لتحقيق الإستثمار الأمثل لإمكانياتهم فى أعمال إيجابية تفيد مجتمعهم ووطنهم ، ولإكسابهم الشعور بالثقة والتأكيد بأنهم فاعلون فى المجتمع ومبدعون فى جميع ضروب الفن.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إعلان نتيجة كلية الشرطة.. قبول 2950 طالبًا من إجمالى 50 ألف متقدم

بداية من يوم الأحد.. مواعيد وأماكن صرف معاشات يناير 2023 بالزيادات الجديدة

أول رد من عريس المحلة: «أنا عاوز مراتي ومش هتنازل عنها»..وأسرتها تطالب بالطلاق

موضوعات متعلقة

تضامن أسوان تستكمل حملة ستر ودفا بالتعاون مع جمعية الأورمان

ترشيحاتنا

مات من التعذيب.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شخص لنجله بالخصوص

جيران تلميذ الخصوص: أبوه موته وترك الجثة فى المستشفى وهرب

تحريات تلميذ الخصوص: أبوه منفصل عن والدته وموته من التعذيب

عزلنا المدير.. أول تحرك من التعليم بعد حادث تدافع طلاب مدرسة العمرانية

بعد رقصها الهيستري.. فيديو جديد لـ شيرين عبد الوهاب فى لبنان

الخطيب يُكلف مدير النشاط الرياضي بتحقيق رغبة شاب من ذوي الهمم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان.. مشروب الأعشاب لحرق الدهون ونسف الكرش

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

بعد عودتها له.. 5 صور لـ غادة عبد الرازق برفقة زوجها| شاهد

بإطلالة جريئة.. مي عمر تستعرض جمالها في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

عملت دقني.. تعرف على عدد عمليات تجميل الفنانة أصالة/ فيديو جراف

وصلة رقص هستيرية.. رد فعل ابنة شيرين عبد الوهاب بعد فيديو والدتها

عاوز مراتي | رد فعل غريب من عريس المحلة.. ووالدها يستغيث

بالأسماء.. صفقات الأهلي الشتوية في 2023 | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ