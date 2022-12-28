محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرية المالكى

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتائج الجولات الميدانية لوحدة حياة كريمة من أجل تفقد معدلات الإنجاز بمختلف المشروعات الجارية داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة".

ومن جانبه أكد ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، تفقد المشروعات الجارية بقرية المالكى بمركز نصر النوبه والتى يبلغ عدد سكانها 11,2 ألف نسمة وتضم 5 توابع.

وأشار إلى تفقد مشروعات إنشاء المجمع الخدمى والمجمع الزراعى والوحدة البيطرية، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب بالقرية وتوابعها بنسبة 100% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مركز شباب السنقارى بنسبة 96%، علاوة على تفقد مشروع توصيل شبكات الغاز الطبيعى وإنشاء محطات الرفع وشبكات الإنحدار بالقرية وتوابعها بمتوسط نسب تنفيذ وصلت 85 %.

مشروعات حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بأسوان

وأوضح ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروع تطوير مركز شباب السبوع بنسبة 80 % ، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بمتوسط نسب تنفيذ بلغت 60% ما بين إحلال محولات وأعمدة وأسلاك معزولة وكشافات.

ولفت إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بتوجيهات محافظ أسوان بشأن تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط المشروعات التى تم الإنتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

وكان قد افتتح قسم التمكين الثقافى لذوى الإعاقة بفرع ثقافة أسوان، صالون " قادرون بإختلاف للفنون التشكيلية فى دورته الأولى تحت عنوان " خلق مبدعاً " والذى يقام فى الفترة من 27 إلى 31 ديسمبر الجارى بمقر نادى أسوان الرياضى.

أنشطة متنوعة

حضر الافتتاح، نجوى أحمد مدير فرع ثقافة أسوان ، والدكتور طارق صبحى قومسير الصالون ، بحانب محمد صالح نائب رئيس النادى، بالإضافة إلى مديرى إدارة التضامن الإجتماعى ومكتب التأهيل.

ومن جانبها أكدت نجوى أحمد على أهمية تنظيم مثل هذه الصالونات الثقافية والمعارض الهادفة لتعزيز وصقل مهارات وإبداعات أطفالنا وشبابنا القادرون بإختلاف لتحقيق الإستثمار الأمثل لإمكانياتهم فى أعمال إيجابية تفيد مجتمعهم ووطنهم ، ولإكسابهم الشعور بالثقة والتأكيد بأنهم فاعلون فى المجتمع ومبدعون فى جميع ضروب الفن.