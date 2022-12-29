عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حيلة غريبة.. حبس سيدة تعدت على مسنة وسرقت ذهبها بالشرابية

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت نيابة الشرابية الجزئية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتعدى بالضرب على مُسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد ضبط رجال المباحث بالقاهرة سيدة لقيامها بالتعدى بالضرب على مُسنة وسرقة مشغولاتها الذهبية، وتمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة الشرابية من مُسنة مقيمة بدائرة القسم مصابة بسحجات وجروح متفرقة بالجسم قررت بأنها حال تواجدها بالشقة سكنها حضرت إليها إحدى السيدات "لا تعلم بياناتها" وطلبت منها ترك بعض الأغراض الخاصة بها طرفها على سبيل الأمانة لحين التوجه لشراء بعض المستلزمات، وعقب عودتها مرة أخرى قامت بالدخول للشقة عُنوة، والتعدى عليها بالضرب، والإستيلاء منها على بعض المشغولات ذهبية كرهاً عنها ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات واستخدام التقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة وتبين أنها مقيمة بدائرة القسم تم إستهدافها وأمكن ضبطها .

وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنها.

بإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المسروقات وإتهمتها بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس سيدة م سنة سيدة حبس التعدى بالضرب على م سنة سرقة الشرابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

دخل في غيبوبة.. العثور على مطرب التسعينيات حسن عبد المجيد فاقدا للوعي

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الخميس 29-12-2022

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

دفنوه وعشان إيه؟ اِعرف ليه وإزاي مدمنين خلّصوا على طالب إعدادي بالقليوبية

ببقى في نص هدومي| زوجة بمحكمة الأسرة : لاقيته مع واحدة جوه النادي

رقصة .. ماذا طلبت فتاة بورسعيد من والدتها قبل قتلها | شاهد

حبس 4 أشخاص سرقوا مواسير بلاستيك من موقع تحت الإنشاء في بدر

قرار مهم من المحكمة الإقتصادية بشأن اتهام محمد رمضان بسب عمرو أديب

حجز دعوى ابنة رشوان توفيق في بطلان فيلا أكتوبر للحكم 24 يناير

نص كيلو .. حبس شخص لاتجاره فى الهيروين بالقاهرة

كيلو جرام.. حبس شخصين لاتجارهما في الحشيش بالقاهرة

ترشيحاتنا

أعلى سعر دولار في البنوك اليوم 29-12-2022

ستحدث الليلة.. السماء تتزين بظاهرة فلكية استثنائية في وداع عام 2022| شاهد

جريشة: الأهلي يستحق ركلة جزاء أخرى أمام سيراميكا

التفاصيل الكاملة لاجتماع وزيري دفاع سوريا وتركيا في روسيا لأول مرة منذ 2011

أحد أبطال قادرون باختلاف: شيخ الأزهر هو من اختارني للمشاركة بالاحتفالية

سعر عيار 21 في محلات الصاغة اليوم 29-12-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور 2023| بشرى للسناجل.. قصة حب جديدة في هذه الشهور

بقت قرعة.. فتاة تثير الجدل فى صالون تجميل بعد صبغ شعرها.. فيديو

مش مقتنع بيهم.. هل يتسبب كولر في رحيل نجمي الأهلي؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبد والقوانص؟

فيديو

أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ