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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس المتهم بقتل شهيدة العمل الخيري بالبحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

سهير الأنصارى
سهير الأنصارى

قررت جهات التحقيق بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حبس محمد.ا المتهم بقتل سهير الأنصارى والمعروفة إعلاميًّا بـ شهيدة العمل الخيري، 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية.

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في ظروف غامضة.. العثور على جثة مسنة ملقاة بأرض زراعية بالبحيرة


وكانت سيدة العمل الخيري سهير الأنصاري، لقيت مصرعهما على يد سائقها الخاص وذلك أثناء ذهابها إلى إحدى القرى بنطاق مركزدمنهور من أجل مساعدة عروس يتيمة، حيث قام المتهم بالتعدي على المجني عليها باستخدام عصا حديدية حتى فارقت الحياة، وألقى جثتها بإحدى الأراضي الزراعية خلف مبنى جامعة دمنهور.

وشيّع المئات من أهالي مركز ومدينة دمنهور أمس الأول الأحد، جثمان سهير الأنصاري، وسط حالة من الحزن الشديد على وجوه المشاركينفي الجنازة التي انطلقت من مسجد الحبشي بمدينة دمنهور، والتي شارك فيها الشيوخ والشباب والسيدات وعدد كبير من المحتاجين التيكانت تساعدهم الفقيدة في قضاء حوائجهم.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من إلقاء القبض على المتهم وهو سائقها الخاص، والذي اعترف بارتكاب الواقعة وأقرباعتياده اصطحاب المجني عليها لتوصيلها للجمعيات الخيرية، حيث استقلت معه السيارة الملاكي التي يقودها يوم تنفيذ جريمته لتوصيلهالإحدى الجمعيات الخيرية التي تتردد عليها لتوزيع أموال الصدقات، وأثناء سيرهما توقف بالسيارة وأوهمها بانتظاره أشخاصًا قادمينلتسليمه قطع غيار لسيارته.

ثم غافلها، وتعدى عليها باستخدام عصا حديدية، ما أدى إلى وفاتها وعقب ذلك ألقى جثتها بمكان العثور عليها، واستولى على متعلقاتها،وأرشد عن المسروقات وكذا السيارة والعصا المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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