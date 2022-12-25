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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فى ظروف غامضة.. العثور على جثة مسنة ملقاة بأرض زراعية في البحيرة

ضحية الواقعة بالبحيرة
ضحية الواقعة بالبحيرة

تكثف مباحث مركز دمنهور، جهودها بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالبحيرة؛ لكشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة ملقاة خلف مبنى جامعة دمنهور على الطريق الزراعى بدائرة مركز دمنهور، بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى دمنهور التعليمى وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث .

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تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين في تهمة الرشوة

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تلقي مأمور مركز دمنهور بلاغاً من الأهالى بالعثور على جثة سيدة فى العقد السابع من العمر ملقاة بأرض زراعية خلفمبنى جامعة دمنهور بالطريق الزراعى و بالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعي "سهير الأنصارى ." ٦٢ سنة ،مقيمة بشارع ترعة البوص بمدينة دمنهور .

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و بمناظرة الجثة تبين وجود جرح قطعى فى الرأس و كدمات متفرقة بالجسم ووجه اللواء أحمد خلف مدرير امن البحيرةبتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث و ضبط مرتكبيها و الاداه المستخدمة .

 

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