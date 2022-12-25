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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين في تهمة الرشوة

محاكمة عبيد صالح
محاكمة عبيد صالح

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الأولي، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، وعدد 10 متهمين آخرين، بتهمة الرشوة، إلى جلسة غدا الإثنين لمرافعة دفاع المتهمين الثاني والخامس.

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نص مرافعة النيابة العامة في قضية رشوة رئيس جامعة دمنهور و10آخرين

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بدء خامس جلسات محاكمة رئيس جامعة دمنهور وآخرين بتهمة الرشوة

محاكمة رئيس جامعة دمنهور

وكانت المحكمة برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ زقيم، وعضوية المستشارين خالد محمد عامر صقر، وأحمد جلال إبراهيم سعد، وأحمد محمد خليل، وسكرتارية حسام الرملي، استمعت اليوم لمرافعة النيابة العامة في القضية  القضية رقم 11953 لسنة 2022 جنايات قسم دمنهور المقيدة برقم 925 لسنة 2022 کلي وسط دمنهور، والمقيدة برقم 292 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، المقيدة برقم 329 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، لاتهامهم بالحصول على رشاوى مقابل تسهيل وإسناد أعمال لإحدى الشركات في الجامعة.

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