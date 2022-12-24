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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفحم سيارة نقل وجزء من كوبري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر.. صور

صدى البلد

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بالاشتراك مع الجهات المعنية، من السيطرة على حريق أسفل كوبرى أحمد فخرى مع طريق النصر بمدينة نصر شرق القاهرة.

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وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغاً بنشوب حريق أمام عمارات رامو في شارع أحمد فخري أسفل كوبري بمدينة نصر.

علي الفور تم توجيه 6 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة النيران بعد أن دمرت سيارة نقل وتفحم جزء من الكوبري، حيث تم فرض كردون أمني بمحيط البلاغ حتي الانتهاء من التعامل مع النيران.

فيما تابعت إلهام إسماعيل، القائم بأعمال رئيس حي شرق مدينة نصر، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية والمطافئ وقوات الحماية المدنية، أعمال السيطرة على الحريق أسفل كوبرى أحمد فخرى مع طريق النصر، ولم يسفر الحريق عن أي خسائر في الأرواح.

تم تحرير محضر، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

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مدينة نصر حريق هائل قوات الحماية المدنية عمليات اطفاء القاهرة قوات الحماية المدنية بالقاهرة

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