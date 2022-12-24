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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أسفل كوبري|فيديووصور

صدى البلد

دفعت قوات الحماية المدنية، بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب التي اندلعت أسفل أحد الكباري بالفرب من فرع النادي الأهلي بـ مدينة نصر.

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق اندلع أسفل أحد الكباري بمدينة نصر، مما أدى إلى صعود ألسنة اللهب إلى السماء، وتسبب ذلك في حدوث تكدس مروري بين السيارات.

وكان اندلع حريق هائل أسفل أحد الكباري بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وسط جهود من رجال الإطفاء لإخماده.

البداية، عندما تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا بنشوب حريق أسفر الكوبري الكائن بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، فتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران وإخمادها.

رجال الإطفاء يواصلون العمل

ومازال رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران، خاصة مع ارتفاع ألسنة النيران.

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