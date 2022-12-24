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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

حريق مدينة نصر
حريق مدينة نصر

يرصد موقع صدى البلد اللقطات الأولى في حريق هائل اندلع  أسفل أحد الكباري بـ مدينة نصر.

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

السيطرة على حريق شب بمنزل دون إصابات بإحدى قرى المنيا

وكان شب في الساعات الأولى من صباح اليوم حريق أسفل أحد الكباري بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وسط جهود من رجال الإطفاء لإخماده.

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغا بنشوب حريق أسفر الكوبري الكائن بتقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر، فتم على الفور الدفع بسيارات الإطفاء، للتعامل مع النيران وإخمادها.

رجال الإطفاء يواصلون العمل

 

ومازال رجال الإطفاء يواصلون جهودهم للسيطرة على النيران، خاصة مع ارتفاع ألسنة النيران.

 

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