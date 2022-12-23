السيطرة على حريق شب بمنزل دون إصابات بإحدى قرى المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بطابقين بمنزل بإحدى قرى مركز المنيا دون حدوث إصابات تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابقين الأول والثاني بمنزل محمود. ا بإحدى قرى مركز المنيا.

بانتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، تم إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع إمتداد النيران للمنازل المجاورة، دون مصابين أو أضرار بشرية.

وبإجراء التحريات الأولية، بمعرفة وحدة مباحث مركز المنيا، تبين نشوب الحريق بسبب إنفجار إسطوانة بوتاجاز منزلية، وقد إنحصرت الخسائر علي إحتراق بعض محتويات وأثاث المنزل دون أضرار بشرية.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم التحفظ علي مكان الحريق، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص ومعرفة أسباب نشوب الحريق وحصر التلفيات والخسائر، وتباشر النيابة العامة التحقيق.

