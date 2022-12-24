عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق شب أسفل كوبري النادي الأهلي دون وفيات أو إصابات

حريق
حريق

أكد محافظ القاهرة خالد عبد العال، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء الحريق، الذي شب بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي في مدينة نصر، وإجراء عمليات التبريد دون وفيات أو إصابات ويجري إصلاح الخط بمعرفة شركة الغاز.

الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أسفل كوبري|فيديووصور

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر


ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على الحريق وإخماده، وتم إخطار خبراء المعمل الجنائي لرفع آثار الحريق، والوقوف على ملابساته.

مدينة نصر 


وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا باشتعال النيران بخط الغاز المتواجد أسفل كوبري النادي الأهلي في تقاطع طريق النصر مع شارع أحمد فخري بمدينة نصر؛ نتيجة كسر ماسورة غاز.


وعلى الفور، انتقل لموقع الحادث محافظ القاهرة واللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة وقوات الحماية المدنية ومسئولو شركة الغاز وشركات المرافق.. وتم إغلاق خط الغاز وتحويله للخط الاحتياطي دون قطع الغاز عن أهالي المنطقة.

خط غاز محافظة القاهرة حريق مدينة نصر سبب حريق مدينة نصر اسباب حريق مدينة نصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

720 جنيها مرة واحدة|انخفاض أسعار الذهب بعد رفع الفائدة وعيار21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي بعد إصابة أكرم توفيق

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

تراجع تاريخي.. الدولة تحاصر السوق السوداء للدولار بإجراءات بنكية.. فيديو

بالصور.. اللقطات الأولى لحريق هائل اندلع أسفل أحد الكباري في مدينة نصر

بصيص أمل.. أشعة جديدة على ركبة أكرم توفيق

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

الدخان يغطي سماء مدينة نصر و6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق أسفل كوبري|فيديووصور

موضوعات متعلقة

حريق هائل أسفل أحد الكباري بمدينة نصر.. والحماية المدنية تحاول إخماده

ليتوانيا ترسل 50 مولدا لأوكرانيا للمساعدة على تخطي الشتاء

زيلينسكي يشكر الكونجرس على اعتماد مشروع قانون يوفر 45 مليار دولار لأوكرانيا

المملكة المتحدة تدعو كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي

الرئيس التونسي يشدد على ضرورة حياد الإدارة الكامل تجاه الانتخابات التشريعية

البيت الأبيض: بايدن يشيد بإقرار الكونجرس مشروع التمويل الحكومي بقيمة 1.66 تريليون دولار

بايدن يوقع ميزانية دفاع قياسية تتضمن 800 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي يعرب عن خالص تعازيه في ضحايا هجوم باريس

ترشيحاتنا

المستشار محمد عبد المحسن رئيسا لنادي قضاة مصر للمرة الثالثة على التوالي|تفاصيل

ارتفاع كبير في سعر الذهب عالميا

موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق شب أسفل كوبري النادي الأهلي دون وفيات أو إصابات

بعدد الأصوات.. تعرف علي نتيجة انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة|التفاصيل الكاملة

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب والقنوات الناقلة في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمساح يبتلع طائرة في مقطع مفزع.. شاهد

شقها نصين.. انقلاب قطار أمريكي بعد اصطدامه بشاحنة ضخمة|فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

رونالدو ينشر علم فلسطين على حسابه بـ إنستجرام.. فما القصة؟

فيديو

عبد المنعم إبراهيم.. طلق شقيقة زوجته بعد 10أيام وأخفى علاقته بـ كوثر العسال

محمد عشوب عن التسريب الصوتي لـ نجلاء فتحي : ميصحش نتكلم عن عادل إمام

اعترافات منة شلبي في قضية تعاطي المخدرات | ماذا قالت ؟ فيديو

لم يسبق لها مثيل.. كيف واجهت السعودية الأمطار والسيول في مكة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

هند عصام

المومياء الطائرة

عبد المعطى أحمد

دروس عيد النصر

نهى زكريا

شتاء أوروبا.. العين عليكِ يا مصر

أحمد آل علي

القمة الأمريكية ومكاسب القارة الاقتصادية

أحمد سالم

الغرب الذي أوجعته العباءة العربية

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ