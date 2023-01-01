حبس 3 متهمين بحوزتهم 100 طربة حشيش في طنطا

قررت نيابة مركز طنطا بـ محافظة الغربية، حبس 3 متهمين تم ضبطهم وبحوزتهم 100 طربة حشيش داخل سيارة بدائرة مركز طنطا بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا بتمكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا فى طنطا، من ضبط 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية"، حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى و3هواتف محمولة.

حيازة مخدرات

واعترف المتهمين بحيازتهم للمخدرات بقصد الاتجار، وتم تحريزها وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.