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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

30 تحت الصفر.. تحذير عاجل في روسيا انخفاض حاد في درجات الحرارة

روسيا
روسيا

قال مركز فوبوس الروسي للطقس، اليوم الأحد، إن روسيا تنتظر صقيع سيصل حتى 30 درجة تحت الصفر في عيد الميلاد.

وقال مركز فوبوس الروسي: "في يناير، بفضل قمة الإعصار المضاد، ستصبح غائمة، وعلى خلفية التبريد الإشعاعي المكثف للهواء والالتفاف القوي لهواء القطب الشمالي، سيضرب الصقيع وسط روسيا، خلال ساعات النهار درجة الحرارة ستكون 15 - 20 درجة تحت الصفر ".

وسيكون الطقس باردًا بشكل غير طبيعي يوم الأحد ، 8 يناير.

وستكون درجة حرارة الهواء في موسكو يوم الثلاثاء من 2 إلى 3 درجات تحت الصفر، ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج، وتتحول أحيانًا إلى أمطار متجمدة. 

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وستبدأ درجات الحرارة في الانخفاض يومي الخميس والأربعاء. لذلك ، بحلول ليلة الخميس ، من المتوقع أن تنخفض إلى 5 - ناقص 10 درجات، في النهار - ناقص 3 - ناقص 8 درجات. 

وسيبدأ البرد فى التزايد بشكل حاد يوم الجمعة. 

وخلال النهار من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة إلى 12 - 17 درجة تحت الصفر، في المساء حتى 20 درجة تحت الصفر.

القطب الشمالي تساقط الثلوج موسكو روسيا درجات الحرارة

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