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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

للمرة الثانية خلال الليل.. انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية كييف

أرشيفية
أرشيفية

أفادت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية، بأن سكان العاصمة الأوكرانية والمناطق المحيطة بها سمعوا دوي انفجارات قوية جديدة في مدينة كييف خلال الليل.

وتحدثت الأنباء الواردة في الساعة الواحدة والنصف ليلا، عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة جولوسيفسكي في جنوب غرب كييف على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، وكذلك في الجزء الأيسر من المدينة. وأعلن عمدة المدينة فيتالي كليتشكو، عن انفجار في منطقة ديسنيانسكي على الضفة اليسرى لنهر دنيبر.

وقالت صحيفة "مرآة الأسبوع" الأوكرانية، دوت انفجارات جديدة في كييف، في حوالي الساعة 3.05 وفي حوالي الساعة 3.30.

وأضافت: "في كييف أصوات انفجارات على الضفة اليسرى -الدفاع الجوي يعمل".

وتحدثت قناة ТСН التلفزيونية كذلك، عن سماع "دوي انفجارات قوية" في العاصمة الأوكرانية في الليل.

من جانبه قال فلاديمير روجوف عضو إدارة مقاطعة زابوروجيه، إنه تم سماع دوي انفجارات في المنطقة الخاضعة لأوكرانيا من المقاطعة.

وأضاف: "يسمع دوي انفجارات في مدينة زابوروجيه، الواقعة مؤقتا تحت احتلال نظام زيلينسكي. وتحدث أبناء المدينة، عن ثلاثة انفجارات على الأقل سمعها السكان".

وذكر روجوف، أنه وحسب المعلومات الأولية، تعمل في المنطقة قوات الدفاع الجوي الأوكرانية.

وبعد ساعة، أبلغ روجوف عن "موجة جديدة من الانفجارات" في زابوروجيا.

 

العاصمة الأوكرانية انفجارات كييف أصوات انفجارات

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