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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد وصوله 38 جنيهًا|الدولار ينهار إلى 25 بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم

الدولار
الدولار

شهد مؤشر الدولار تراجعا قويا على المستوى العالمي ليسجل نقطة متدنية لم يصل إليها منذ 1 مايو الماضي ، وهل أدنى نقطة خلال 8 أشهر، فيما تراجع الأخضر على المستوى المحلي بقوة في السوق الموازية، منخفضا بنسبة تصل إلى 35% لأقل من 28 جنيها ووصل في بعض الأحيان لـ 25 جنيها بعدما تخطى 38 جنيها.

وارتبكت السوق السوداء خلال الأيام الماضية نتيجة إجراءات الدولة المكثفة منها إعلان موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن  قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%، وكذلك سوق الذهب والتصدير وعمليات السحب من الخارج وغيرها من إجراءات.

مفاجأة سارة 

وبحسب آراء الكثير من خبراء الاقتصاد والمحللين ، فكشفت توقعاتهم بشأن الجنيه في 2023 ، إلى أنه سوف يشهد تحسنا ملحوظا خلال 2023 ، ولن يتجاوز حاجز الـ 25 جنيها بعد الإجراءات المكثفة التي اتخذتها الدولة مؤخرا لتوفير العملة الصعبة.

وعلى مستوى البنوك المحلية، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين في غالبية البنوك بعد استقرار دام لمدة عدة أيام على التوالي.

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عملة عربية تسجل ارتفاعا أمام الدولار

رفع أسعار الفائدة 

وكان البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة الخميس 22 ديسمبر الماضي ، وتم رفع  سعر عائد الإيداع عند 16.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 17.25% وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 16.75%، وتم رفع سعر الفائدة عي الائتمان والخصم عند 16.75%، وهو ما عزز من قيمة الجنيه.

الدولار ينهار بالسوق السوداء

ورصد الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد انهيار السوق السوداء بشكل عام في عدة سلع وليس في الدولار فقط، موضحا أنه لا أحد يستطيع التعامل في الدولار في سوق غير رسمي.

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احمد موسى

وأضاف موسى إن كل من ضارب وتاجر في الدولار خسر، وكل من حصل على دولار من عدة أيام خسر ما لا يقل عن 14 جنيها، وبنسبة تصل إلى 35%.

الدولار 

وبحسب مصادر، تراجع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الماضية بقوة ليهبط من 38 جنيها إلى 25 جنيها.

أسعار الدولار عالميًا

وهوت العملة الأمريكية بقوة على المستوى العالمي، عند مستويات متدنية لأول مرة منذ 8 شهور وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهدت العملة الأقوى عالميا تراجعا قويا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات لتسجل 103.95 بعد 104.52 نقطة ، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

تراجع مؤشر الدولار

وشملت أسباب هبوط مؤشر الأخضر من أعلى مستوى له من 114 نقطة، ولكن الأكثر تأثيرا تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة في بدايات الشهر الحالي، وهو ما حدث بالفعل حينما رفع الفائدة بـ 50 نقطة الشهر الحالي وليس 75 نقطة أساس.

الدولار 

وخلال العام المنقضى 2022، رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عدة مرات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، بقيمة إجمالية 4.15 نقطة أساس في محاولة لتهدئة جماح التضخم المرتفع، وتعد تلك الزيادة أسرع وتيرة لرفع أسعار الفائدة منذ 4 عقود.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وعودة للأخضر في البنوك المحلية، سجّل سعر الورقة الخضراء ثباتا مقابل الجنيه، وسجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين 2-1 - 2023، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

واستقر سعره مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك المتواجدة بمصر، فيما سجل أعلى سعر عند مستويات 24.77  جنيه للدولار الواحد.

الدولار 

واستقر الأمريكي بعد صعود عدة مرات متتالية حتى سجّل أمام الجنيه مستويات 24.76 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي

ويهتم الكثير بشكل يومي بأسعار الدولار أمام الجنيه المصري، حيث استقر عند 24.68 جنيه للشراء و24.76 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

الدولار 

سعر الدولار اليوم

وشهد سعر صرف الأخضر محليًا ارتفاعًا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد قفزة في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.77 في بنك قناة السويس.

اسعار العملات

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء 

ويهتم الكثير من المواطنين والتجار والمستثمرين  بسعر الدولار بيع وشراء يوميًا، إذ تداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.66 جنيه للشراء و”24.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، 24.66 جنيه للشراء، 24.71 جنيه للبيع.

ووصل الدولار في البنك الأهلي اليوم 24.66 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 24.71 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

أقل سعر للدولار اليوم

وسجّل أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه، للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.66 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس أعلى سعر 24.77 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

وعن  سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، استقر في بنك مصر عند 24.66 جنيه للشراء.

ويتطلع أصحاب الأعمال والمواطنون إلى معرفة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 24.71 جنيه للبيع.

اسعار العملات مقابل الجنيه

أعلى سعر للدولار اليوم 

وسجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.77 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

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سعر الدولار اليوم في البنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء في عدة بنوك فسجل الدولار استقرارا بعد عدة قفزات متتالية، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.70 جنيه للشراء 24.77 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في البنك المصرى الخليجي سجل 24.74 جنيه للشراء ، و 24.77 جنيه للبيع .

الدولار 
الدولار 
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