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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 1 - 1 - 2023| فيديو

أسعار الدولار والعملات
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية

استعرض برنامج «صباح البلد» تقديم الإعلامية لميس سلامة على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 1 - 1 - 2023 وذلك بعد رفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 24.78 جنيه للبيع، و24.70 جنيه للشراء.

سعر اليورو 
سعر اليورو 26.37 جنيه للبيع، و26.27 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 29.81 جنيه للبيع، و29.70 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 6.59 جنيه للبيع، و6.56 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 
سعر الدينار الكويتي 80.91 جنيه للبيع، و80.61 جنيه للشراء.

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب، ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

وتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي بلوغ حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج لنحو 32.3 مليار دولار بنهاية عام 2022، ما يُوازي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

 

أسعار الدولار العملات اسعار الفائدة صباح البلد لميس سلامة صدى البلد

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