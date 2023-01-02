صديق محمد صلاح.. ليون الفرنسي يعلن ضم ديان لوفرين حتى 2025

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، اليوم الإثنين، ضم المدافع الكرواتي المخضرم، ديان لوفرين،وهو من الأصدقاء المقربين جدا من النجم محمد صلاح ساحر ليفربول حتى 2025 .

وذكر ليون عبر حسابه بموقع "تويتر"، عودة لوفرين مجددا لصفوف الفريق، وتوقيعه على عقد يمتد لموسمين ونصف، ليستمر في صفوف الفريق حتى صيف 2025.

وكتب الحساب الرسمي: "لقد عاد لوفرين إلى بيته، بعدما ارتدى قميص ليون خلال الفترة من 2010 إلى 2013".

وانتقل ديان لوفرين (33 عاما) إلى صفوف أولمبيك ليون في يناير 2010، ومنه انتقل إلى ساوثهامبتون الإنجليزي في صيف 2013، ثم ذهب إلى ليفربول الإنجليزي لمدة 6 سنوات قبل أن ينتقل إلى زينيت سان بطرسبرج الروسي في صيف 2020.