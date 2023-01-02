بحث استمر 100عام.. قصة الغرفة الخضراء الموجودة داخل قصر إخناتون

أثارت الجدل لدى علماء الآثار..

منذ أكثر من 100 عام، اكتشف فريق من علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب داخل قصر إخناتون المعروف باسم القصر الشمالي في مدينة العمارنة المصرية لوحة جدارية عمرها 3300 عام لطيور وحياة برية في مستنقع مورق تمت مراقبته بعناية فائقة وتم تقديمه بمهارة بحيث يمكن التعرف على الأنواع المصورة.

غالبًا ما توصف هذه اللوحة الجدارية الفخمة المليئة بصور الماء ونباتات البردي والطيور بأنها "تحفة فنية زينت جدران غرفة الاسترخاء"، التي يشار إليها الآن باسم "الغرفة الخضراء"، داخل القصر.

ربما تم تصميم الغرفة الخضراء لخلق تجربة حسية هادئة للراحة والاسترخاء من قبل الأميرة ميريتاتن وموظفيها.

الكشف عن القصر الشمالي



يعود تاريخ قصر الشمال إلى أواخر الأسرة الثامنة عشرة (حوالي 1353-1336 قبل الميلاد). يقع في تل العمارنة في مصر.

كانت هذه العاصمة قصيرة العمر، حيث عُرفت آنذاك باسم أختاتن ("أفق آتون") ، وقد بناها الفرعون أخناتون في وقت ما بين 1347 و 1332 قبل الميلاد. تم التخلي عن المدينة بعد وقت قصير من وفاة الفرعون إخناتون في عام 1332 قبل الميلاد، ربما لأن المجتمع الذي تم اعتابره مشركًا كان ينظر إلى إخناتون على أنه مهرطق في ذلك الوقت بعد أن غير ديانة مصر للتركيز على إله واحد فقط، آتون، إله الشمس. (قام توت عنخ آمون، ابن الفرعون إخناتون، بإلغاء هذا الانتهاك لاحقًا في البروتوكول).



يقع قصر العمارنة على بعد حوالي 186 ميلاً (300 كيلومتر) جنوب القاهرة، العاصمة الحالية لمصر، وربما تم بناء القصر الشمالي في الأصل إما لنفرتيتي (ملكة أخناتون) أو كيا (الملكة التي كانت بارزة في الجزء السابق من عهد إخناتون)، وذلك وفقًا للنقوش المكتشفة في قصر الشمال.

تم تحويله لاحقًا إلى قصر لابنته الكبرى ووريثته الأميرة ميريتاتن، التي كان اسمها يعني "محبوبة آتون"، في إشارة إلى إله الشمس الذي يعبد من قبل والدها.

قصر منعزل

قصر ميريتاتن، مبنى منعزل يواجه نهر النيل، ويقع بين الضاحية الشمالية والمدينة الشمالية، فقد تم حفر هذا الهيكل القديم في الأصل من قبل جمعية الاستكشاف المصرية بين عامي 1923 و 1925.

بعد فترة وجيزة من هجر القصر، انهار السقف والجدران العلوية. لكن قامت الأنقاض بحماية الأجزاء السفلية من الجدران والألواح الجصية المرسومة من التحفة وحافظت عليها.

بعد إعادة اكتشافها، تم نسخ اللوحة الجدارية الهشة التي تزين الجدار الغربي للغرفة الخضراء في عشرينيات القرن الماضي بواسطة نينا دي جاريس ديفيز، عالمة المصريات والفنانة والناسخة في متحف متروبوليتان للفنون (MoMA). تم فحص هذا الفاكس، الموجود حاليًا في متحف الفن الحديث، من قبل باحثين بريطانيين، عالم الحيوان كريستوفر ستيمبسون، زميل فخري في متحف جامعة أكسفورد للتاريخ الطبيعي، والمتخصص في استعادة وتحليل عظام الحيوانات الأثرية وعلم الحفريات، وعالم الآثار باري كيمب، زميل أقدم في معهد ماكدونالد للبحوث الأثرية في جامعة كامبريدج، والذي تعاون في النهاية لتحديد جميع أنواع الطيور الموضحة في اللوحة.

غرفة خضراء

قال الدكتور ستيمبسون: “لم يحظ الفن الموجود بالغرفة الخضراء بالقدر الذي قد تتوقعه من الاهتمام”، ربما كان هذا بسبب عدم بقاء الألواح الجصية الأصلية بشكل جيد، حيث أدت محاولات الحفاظ على اللوحة في عام 1926 إلى إتلاف العمل الفني وتغيير لونه.

تفاصيل اللوحة الجدارية

الطيور بعد أكثر من 3300 عام



من الغريب أنه على الرغم من الشعبية المتزايدة للطيور في المائة عام منذ اكتشاف اللوحة، وعلى الرغم من الجودة الإجمالية للوحات نفسها، إلا أن بعض أنواع الطيور التي تصورها على الأقل لم يتم تحديدها رسميًا. وتعد الدراسة الجديدة للدكتور ستيمبسون والبروفيسور كيمب هي الأولى التي تفحص الطيور عن كثب، وبعضها يحمل علامات غير طبيعية، بهدف تحديد أنواعها.

ونتيجة لجهود الدكتور ستيمبسون والبروفيسور كيمب، وبمساعدة البيانات الحديثة لعلم الطيور وإعادة فحص النسخة عالية الجودة للوحة الأصلية التي صممها دي جاريس ديفيز، حدد الفريق جميع أنواع الطيور المختلفة في العمل الفني.

لوحات نابضة

تبدو الطيور الموجودة في اللوحة نابضة بالحياة بشكل استثنائي وربما تصور الطيور التي عاشت محليًا في الوقت الذي تم رسمها فيه. على سبيل المثال، حدد الدكتور ستيمبسون والبروفيسور كيمب طائر الرفراف ذو الأرجل، Ceryle rudis، وهم سكان شائعون في الأهوار المحلية.

من الغريب أن كلا النوعين تم تصويرهما بعلامات ذيل مثلثة لا تمتلكها الطيور في الحياة الواقعية. توقع الدكتور ستيمبسون والبروفيسور كيمب أن الفنانين ربما رسموا هذه العلامات للإشارة إلى أن كلا النوعين من الطيور زارا مصر بشكل موسمي.

نشاط بشري

يرى الدكتور ستيمبسون والبروفيسور كيمب أيضًا أن وجود الحمام الصخري غريب لأن هذا النوع لا يعيش في مستنقعات ورق البردي كما صورت في اللوحة، بل يعيش في المنحدرات الصخرية. يقول: هل انجذب الحمام الصخري القديم إلى القصر من خلال النشاط البشري، تمامًا كما ينجذب الحمام الصخري إلى المدن اليوم؟ أو ربما تظهر في اللوحة بسبب رخصة فنية - ربما لإرسال رسالة للمشاهد؟

"إذا كان الحمام الصخري في حالته البرية مرتبطًا بالمناظر الطبيعية للمنحدرات وتم إزالته من المدينة، فقد يكون وجودهم فكرة بسيطة لتعزيز الإحساس بالطبيعة البرية الجامحة؛ وبالتالي تقديم مثال آخر على الترخيص الفني التضحية بالواقعية للتأكيد، كتب الدكتور ستيمبسون والبروفيسور كيمب، مضيفين أنه على الرغم من أن العمل الفني للغرفة الخضراء "هو مثال على التنفيذ الطبيعي، إلا أنه ليس أطروحة مخصصة لعلم الطيور".



ماذا كان الغرض من الغرفة الخضراء؟

"لا أحد يعرف على وجه اليقين، على الرغم من أن الغرفة الخضراء كانت على الأرجح مكانًا للراحة والاسترخاء. وأوضح الدكتور ستيمبسون أن الرسوم التوضيحية في مقابر الصخور في العمارنة ربما تظهر أماكن مماثلة حيث تسترخي النساء وتتواصل مع الآخرين وتعزف الموسيقى".

"في الغرفة الخضراء، كان الجو محسنًا على الأرجح برؤى الطبيعة. وكانت التأثيرات المهدئة للعالم الطبيعي مهمة في ذلك الوقت، كما هي (أكثر من أي وقت مضى).

يقترح المؤلفون أنه ربما تم الاحتفاظ بالنباتات الحية أيضًا في الغرفة، والتي ربما تكون معطرة ومليئة بالموسيقى الحية.

"غرفة مزينة، بأي مقياس، تحفة فنية طبيعية، ومليئة بالموسيقى ومعطرة بالنباتات المقطوعة، كانت ستوفر تجربة حسية رائعة."