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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش هتصدق.. نوع من الجبن يمكن أن يساعد في منع هشاشة العظام

صدى البلد

تعد  هشاشة العظام هي السبب الرئيسي الوحيد لمشاكل العظام لدى البالغين، خاصة المرأة والأطفال، كما أنه يعتبر مرضًا صامتًا يصعب اكتشافه.

وفقًا لمؤسسة هشاشة العظام الدولية، تشير التقديرات إلى أن مرض هشاشة العظام يؤثر على حوالي 200 مليون امرأة في جميع أنحاء العالم، بالمقارنة مع الرجال، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام. 

توجد هذه الحالة بشكل شائع عند النساء لأنهن يفقدن كتلة العظام بسرعة مع تقدم العمر بسبب انخفاض كثافة العظام.


إلا أنه في المقابل، قد يساعد اتباع نظام غذائي سليم وصحي يتكون من الكالسيوم وفيتامين “د” والمغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامين “سي”، على منع هشاشة، فإن النظام الغذائي الجيد هو الطريقة الأكثر فاعلية للحد من هشاشة العظام.

العظام مصنوعة من أنسجة تنكسر ويتم استبدالها بانتظام، ولكن عندما تصبح العظام ضعيفة للغاية وعرضة للكسر والكسور بسهولة، يُعرف ذلك باسم هشاشة العظام. 

وتتمثل أعراض هشاشة العظام في المراحل الأولية في صورة انحسار اللثة وظهور جذور الأسنان في الفم نتيجة تآكل عظام الفك، وضعف قدرة اليد عند القبض على الأشياء، وتأثر الأظافر فتبدو ضعيفة سهل الكسر.

وقد أثبتت الدراسات أن هناك مجموعة متنوعة من الجبن يمكن أن تساهم في منع فقدان العظام، وهو جبن “جارلسبرغ”، وهو جبن ذو نكهة خفيفة مصنوع من حليب البقر غالبًا ما يصنف في فئة الجبن السويسري، وهو غني فيتامين K2 المرتبط ببناء العظام، إلى جانب الكالسيوم وفيتامين D.

كما يساعد الجبن في خفض الكوليسترول بالجسم ومستويات الهيموجلوبين السكري والوقاية من هشاشة العظام ومرض السكري في المستقبل.

 

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