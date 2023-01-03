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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية

نقل جثة
نقل جثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة شخص صدمه قطار أثناء عبورة السكة الحديد بدائرة مركز شرطة طوخ، كما أمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وتكثيف الجهود لكشف هويته. 

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تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى حنفي، مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة مجهولة المصدر لشخص صدمه قطار أثناء عبور قضبان السكك الحديدية قبل مزلقان قرية كفر الجمال بمدينة طوخ.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مستشفى قها لاتخاذ اللازم، وصدور قرار النيابة العامة بدفن الجثمان، وتبين من المعاينة أنها جثة مجهولة الهوية.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق

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