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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توفي بعد رحيل والدته.. فيسبوك يتحول لسرادق عزاء طالب طب بنها|شاهد

المتوفي ووالدته
المتوفي ووالدته

سادت حالة من الحزن عقب وفاة الطالب أحمد إبراهيم ، بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة بنها ، إثر إصابته بحادث تصادم دراجة بخارية على طريق طوخ أثناء عودته لمنزله منذ 5 أيام، وتم نقله للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

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وتحولت صفحات مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بمحافظة القليوبية إلى سرادق عزاء لتقديم واجب العزاء في وفاة الطالب داعين له بالرحمة والمغفرة.
وأكد أحد أقارب الطالب المتوفى أن الفقيد قد لحق بوالدته التى توفت منذ 45 يوماً، ليذهب إليها، داعيا الله له بالرحمة والمغفرة.
وكان قد تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية على طريق طوخ.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة احمد ابراهيم حظ، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة بنها، وجرى حجزه بالعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعى وبعد 5 أيام وفاته المنية اليوم.

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