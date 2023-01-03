وزنه 5 كيلوجرامات.. تفاصيل استئصال ورم خبيث من رحم سيدة بالإسكندرية

عانت سيدة في العقد الخامس من عمرها من آلام في البطن منذ أكثر من عام، قبل أن ينجح فريق طبي مصري بمستشفى خاص في محافظة الإسكندرية من تشخيص المرض وإجراء عملية جراحية نادرة لاستئصال ورم خبيث من رحم السيدة بلغ وزنه 5 كيلوجرامات.

وتملك الخوف من السيدة قبل إجراء العملية مما دفعها إلى رفض إجرائها في البداية لكن الأطباء عملوا على طمأنتها بشتى الطرق، ونجحوا في اجراء العملية بعد اجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة والتي كانت قد أظهرت وجود ورم في المبيض.

أنهت العملية معاناة المريضة صاحبة الـ53 عاما لمدة سنة من آلام فى البطن والمبيض والمريضة كان لديها حالة من الخوف خلال السنة من استئصاله، وأن الورم كان منتفخا بشكل واضح، وعليه تم إجراء العملية الجراحية للمريضة لاستئصال الورم ، وتم وضع المريضة تحت الملاحظة حتى تحسنت حالتها الصحية.

إنجاز تاريخي

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حقق فريق طبي مصري إنجازا تاريخيا بعد إجراء أول عملية لزراعة الرئة من متبرع حي في مصر والشرق الأوسط، العملية التي استمرت أكثر من 15 ساعة متواصل الأسبوع الماضي، داخل غرف عمليات مستشفى عين شمس التخصصي.

وقال الدكتور احمد مصطفى، أستاذ جراحة الصدر في عين شمس، ورئيس الفريق الطبي لعملية سحر لصدى البلد " وصلنا لمرحلة اننا نتعاون مع اشهر متخصصي زراعة الرئة من متبرع حي بدعم كامل من الجماعة لتكوين خبرة كبيرة لنصل بها الى إنجاح عملية سحر".