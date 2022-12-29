اللحظات الأخيرة.. رسالة مؤثرة من ابنة بيليه من داخل المستشفى| تفاصيل

نُقل لاعب كرة القدم البرازيلي بيليه إلى المستشفى في ساو باولو في 29 نوفمبر بسبب ما وصفه فريقه الطبي بإعادة تقييم علاجه الكيميائي، الذي يتلقاه منذ خضوعه لعملية جراحية لإزالة ورم القولون في سبتمبر 2021.



اجتمعت عائلة بيليه في المستشفى مع تفاقم حالته - مع مشاركة كيلي ناسيمنتو لحظة أخرى من المستشفى مع اقتراب أسطورة البرازيل شهرًا واحدًا من المستشفى.

وتقدم مرض السرطان الفائز بكأس العالم ثلاث مرات ، وقال الأطباء في مستشفى ألبرت أينشتاين مؤخرًا إنه يخضع لـ 'رعاية عالية' تتعلق بـ 'اضطرابات الكلى والقلب

رسالة مؤثرة نشرتها ابنة بيليه



وفي رسالة مؤثرة نشرتها ابنة بيليه عبر إنستجرام، وصفت لحظات صعبة على العائلة.

وقالت كيلي ناسيمنتو في منشورها "في بعض الأحيان هناك كم هائل من الحزن والأسى، وفي لحظات أخرى نضحك ونتحدث عن الذكريات المبهجة"، وفقا لما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأشارت كيلي إلى أن الدرس الذي استخلصته وعائلتها من هذه التجربة تكمن في التكاتف سويا واحتضان بعضهم وتقدير الوقت الذي يمضونه سويا.

وقالت في المنشور "يصعب تفسير هذه اللحظات. أحيانًا يكون الكثير من الحزن هو اليأس ، وفي أحيان أخرى نضحك ونتحدث عن الذكريات الممتعة.

وما نتعلمه أيضًا من كل هذا هو أنه يتعين علينا التواصل مع بعضنا البعض ، وإبقاء بعضنا قريبًا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يستحق كل هذا العناء.

مع الجميع"

وذكرت تقارير صحفية عالمية، أن صحة إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، البالغ 82 عامًا، تدهورت بشكل كبير، بعد أن فشلت بعض أعضاء جسده في القيام بوظائفها، وأعلنت العصيان وتوقفت.

وودع الجوهرة السوداء عائلته وأصدقاءه في آخر أيامه ـ وفقا لرأي الأطباء ـ الذين أكدوا أن مرض السرطان تمكن تماما من جسده، وأن الفترة المقبلة ستشهد سوء حالته بشكل أكبر.'.