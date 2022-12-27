التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، انباء ذكرتها تقارير رياضية عالمية بشأن صحة الجوهرة السوداء وأحد عظماء لعبة كرة القدم في العالم، البرازيلي بيليه، الذي يصارع الموت في الوقت الحالي، حيث بدأت أعضاء جسده في التوقف واحدا تلو الأخر.

لحظات الوداع

ذكرت تقارير صحفية عالمية، أن صحة إديسون أرانتيس دو ناسيمنتو، المعروف باسم بيليه، البالغ 82 عامًا، تدهورت بشكل كبير، بعد أن فشلت بعض أعضاء جسده في القيام بوظائفها، وأعلنت العصيان وتوقفت.

وودع الجوهرة السوداء عائلته وأصدقاءه في آخر أيامه ـ وفقا لرأي الأطباء ـ الذين أكدوا أن مرض السرطان تمكن تماما من جسده، وأن الفترة المقبلة ستشهد سوء حالته بشكل أكبر.

رسالة وداع لمحبي بيليه

ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه، عائلته وأصدقاءه ومحبيه عبر رسالة صوتية قصيرة، وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، يصارع مرض السرطان، قائلا: «أصدقائي، أريد أن أحافظ على هدوء وإيجابية الجميع، أنا قوي ولديّ الكثير من الأمل، وأتابع علاجي كالمعتاد».

ونقلت التقارير عن رجل الأعمال البريطاني فرانك خالد، صاحب وكالة إدارة شئون بيليه الرياضية، عبر حسابه على "تويتر": "بيليه يقول وداعا للعائلة والأصدقاء من سرير المستشفى، أسطورة كرة القدم بيليه يخسر ببطء معركته ضد السرطان، وتقول عائلته إن حالته تزداد سوءً".

ابنة الجوهرة السوداء تؤكد الخبر بصورة

في خطوة هي الاقرب لتأكيد النهاية، نشرت كيلي كريستينا ناسيمنتو، إبنة بيليه، صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو، وهي تعانقه، عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وكتبت: "ليلة أخرى معا".

وتظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو، في الصورة، وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عامًا، ولم يظهر في الصورة سوى جانب واحد من وجهه، ورغم نفيها شائعات وفاة نجم سانتوس؛ لكنها اعترفت بأنه لا يزال يحارب السرطان.

التجهيز لجنازة بيليه

كشفت التقارير، عن مفاجأة كبرى، بإعلان نادي «سانتوس» البرازيلي، بالتنسيق مع اتحد الكرة البرازيلي، عن بدء التجهيزات الخاصة بجنازة الاسطورة بيليه، رغم بقائه على قيد الحياة.

وبدأ فريق نادي سانتوس البرازيلي، في تجهيز النعش الخاص به، بعد تأكيدات الأطباء بقرب وصول بيليه الى المحطة الاخيرة، عقب تدهور حالته الصحية بشكل كبير، وعدم تجاوب جسده مع العلاج الكيميائي، ما استلزم وضعه بغرفة الرعاية المركزة.

ونشرت إدارة النادي، صورة للنعش وسط أرض الملعب، حيث أعد نادي سانتوس خيمةً ضخمة في ملعبه استعدادًا للجنازة، إضافة إلى نعش ذهبي، وُضعت عليه الكثير من الصور لأسطورة كرة القدم البرازيلية.