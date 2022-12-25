حزن كبير وحالة وفاة|سبب ابتعاد عبلة كامل عن التمثيل.. وهذا موعد ظهورها

عبلة كامل، الاسم الفني اللامع، والشخصية التي لا يختلف حول جماهيريتها اثنان، لا تزال أعمالها المحفورة في قلوب ووجدان محبيها تتحدث عنها، وأدوارها توثق لمسيرة فنانة كبيرة منحت كثيرًا من موهبتها للسينما والدراما المصرية.

عبلة كامل امتلكت القلوب وخلقت لنفسها واقعًا من المحبة والجماهيرية منذ دخولها عالم التمثيل، مرورًا بدورها الأشهر في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، ومسلسلاتها الأخيرة التي حققت نسب مشاهدة عالية، وآخرها “سلسال الدم” الذي قامت ببطولته.

وعلى الرغم من جماهيريتها الكبيرة، لكن عبلة كامل لا تزال تشكل لغزًا محيرًا بسبب اختفائها عن التمثيل والوسط الفني، حتى من خلال أي من البرامج أو التحدث هاتفيًا في أي مداخلة.

فين عبلة كامل؟ تريند من جديد

وخلال حوار للدكتور الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، تطرق إلى الحديث عن عبلة كامل، مؤكدًا أن ابتعادها عن الفن قرار شخصي، وأنه حاول التحدث إليها كثيرًا، لكنها ترفض الظهور، وتقول دائمًا: “اللي فيه الخير يقدمه ربنا”.

واحتلت عبلة كامل تريند جوجل من جديد وسط مطالبات بظهورها وعودتها إلى التمثيل، وتساؤلات حول سبب غيابها.

لماذا تمتنع عبلة كامل عن الظهور؟

ويبرز اسم عبلة كامل كأكثر الشخصيات المطلوب حضورها في البرامج، لكن لم ينجح برنامج حتى الآن في إقناعها بالظهور.

وردًا على سيل التعليقات التي تطالب بظهور عبلة كامل، نشرت الفنانة إسعاد يونس أمس، السبت، ستورى عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام”، رداً على سؤال من أحد متابعيها: “عايزين نشوف عبلة كامل مع حضرتك”، فأجابت قائلة: “أنا وضحت قبل كده إني طلبت مئات المرات من الحاجة عبلة تظهر معايا، لكن هي مقررة عدم الظهور نهائيًا في أي برامج، وكمان لأنها بتتكسف جدًا تتكلم عن نفسها”.

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي عن مكالمة هاتفية جمعت بينها وبين عبلة كامل، حيث طالبتها خلالها بالظهور في ذلك التوقيت لتكذيب شائعة حول مرضها.

وقالت لميس الحديد إن عبلة كامل رفضت الظهور قائلة: “أنا بحب أمثل بس، أنا مبعرفش أعمل عبلة كامل.. بعرف أمثل بس”.

وقالت لميس الحديدي تعليقًا على إجابة عبلة كامل، إنها “ممثلة على الشاشة لكنها في الحقيقة إنسانة وأم عادية بتبذل مجهود على الشاشة، لكن في الحقيقة مش قادرة تبذل المجهود ده علشان تطلع في البرامج، هي انسانة طبيعية بتمثل بس في مجالها، ومش عايزة تمثل في الحقيقة”.

حزن كبير وحالة وفاة

وكشف أشرف زكي، نقيب الممثلين، عن سبب آخر لاحتجاب عبلة كامل عن الظهور، حيث قال في برنامج “حبر سري”، إنه عرف سبب حالة الحزن التي تعيشها عبلة كامل.

وقال: “أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفيت، وده مدخلها في حالة حزن”.

متى تظهر عبلة كامل؟

وقال نقيب الممثلين إنه كان من المقرر تكريمها في مهرجان الدراما السابق، لكنها قالت إنها غير مؤهلة حاليا.

وقال أشرف زكي: “عبلة كامل قالت لي لي يا أشرف خليني في دورات جاية، وأنا مش مؤهلة دلوقتي واحترمنا ده، ولكن هي كويسة جدا”.