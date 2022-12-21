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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انفصال صابرين بعد زواج 20 سنة.. من هو طليقها ؟

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، خبر طلاق الفنانة صابرين من رجل الأعمال طارق صادق، رغم نفيها للخبر في تصريحات صحفية، لا ان الخبر انتشر بقوة ليتحول إلى ترند عبر السوشيال ميديا.

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طلاق بعد 30 سنة

خلال الساعات الماضية، تم تداول نبأ إنفصال صابرين بهدوء، عن زوجها رجل الاعمال طارق صادق، بعد زواج دام 20 عاما، نتج عنه 3 أبناء، يوسف، وعلي، وعمر.

وكشفت مصادر مقربة، في تصريحات صحفية، عن وقوع الطلاق رسميا منذ ثلاثة شهور، عقب انفصال فعلي غير رسمي دام عام ونصف العام.

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صابرين تنفي طلاقها

انتشرت تغريدات كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، زعمت أن صابرين تخفي خبر طلاقها، خوفا من وقوعها فريسة للشماتة من قبل البعض، في ظل تركيزها على أعمالها الفنية.

وخرجت صابرين في تصريح مقتضب، تنفي وقوع الطلاق، قائلة: "بدون ذكر تفاصيل، لم يحدث طلاق بيني وبين زوجي رجل الأعمال طارق صادق".

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من هو طارق صادق؟

طارق صادق جلال هو رجل أعمال مصري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب شركة بلانتنيوم للسياحة بولاية نيوجيرسي، وابن خالة الفنانة سهير رمزي.

تزوج طارق صادق مرتين، الأولى ليست مصرية من سنغافورة، وتحمل الجنسية الأمريكية، ولديه منها ولد، والزوجة الثانية هي الفنانة صابرين، وأنجب منها ثلاثة أولاد هم يوسف وعلي وعمر.

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رجال في حياة صابرين

تزوجت صابرين مرتين، وتمت خطبتها مرة واحدة في منتصف عام 1990، من الفنان محمد فؤاد، بعدما شاركته صابرين في كليب أغنية اسألي، وبعدها بعدة أشهر وبالتحديد في أكتوبر من نفس العام، أعلن فؤاد عن خطبته لها، ولم يدم الأمر طويلا، حيث انفصل الثنائي دون إبداء أسباب.

كان الزواج الأول للفنانة صابرين، من رجل الأعمال ياسر عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنها نور، وانفصل الثنائي بعد اعتزال صابرين وارتدائها الحجاب، حيث رفض زوجها خطوة الحجاب.

وكان الزواج الثاني من رجل الأعمال طارق صادق جلال، وأنجبا 3 أبناء "يوسف وعلي وعمر"، حيث قبلت الزواج على زوجة ثانية، معللة ذلك بقولها: "لو كانت الأولى مصرية مكنتش هوافق خالص"، مشيرة إلى أنها تزوجت زوجها وهو متزوج من زوجة سنغافورية أمريكية، تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت صابرين في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن زوجها لم يقدم على زواجها إلا بعد إخطار زوجته الأولى، ووصفتها بأنها إنسانة محترمة وتعلمت منها الأدب، مضيفة: لما كانت عايشة هنا كانت بتذاكر لابني نور، مع ابنها، ولما كانوا بييجوا عندي كنت بعملهم أكل هما الاتنين.

طلاق صابرين بعد زواج 30 سنة رجل الأعمال طارق صادق تنفي طلاقها محمد فؤاد ياسر عبد اللطيف سهير رمزي

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