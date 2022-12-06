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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

انفراجة في أزمة الأرز.. انخفاض كبير خلال أيام والسعر مفاجأة

أسعار الأرز
أسعار الأرز

شهدت أسعار الأرز، اليوم الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022، استقرارا ملحوظا في السوق المحلي، مسجلا 17 جنيها في المحلات التجارية، 14.5 في المجمعات الاستهلاكية، مع وجود أنباء سارة خلال أيام بحدوث انفراجة في الأيام القادمة.

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مد المهلة المحددة لحائزي الأرز

أعلن الدكتور علي المصيلحي، ‏وزير التموين والتجارة الداخلية، مد المهلة المحددة لحائزي الأرز ‏الشعير والأرز الأبيض لإخطار المديريات التموينية التابعة لهم بالكميات ‏الموجودة لديهم حتى يوم 25 ديسمبر الجاري.

وحرصا من الوزارة على أهمية تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبيض في ‏الأسواق، قرر الوزير مد موسم توريد الأرز الشعير حتى 15 يناير المقبل، لإعطاء فرصة كبيرة للمزارعين لتوريد الكميات المطلوبة فى ضوء الحيازات الزراعية لديهم لمحصول الأرز الشعير لموسم 2022، لتنظيم تداول وتوفير الأرز الأبيض للمواطنين بسعر عادل للجميع، ‏طبقًا للأسعار المحددة من جانب رئاسة مجلس الوزراء.

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الزام كل مزارع بتسليم طن أرز

وقال احمد ‏كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، إن الوزارة أهابت بجميع مزارعي الأرز، بضرورة الالتزام التام بنص ما ورد بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة ‏‏2022 لتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا ‏الموسم.

وأشار كمال، الى أن القرار يُلزم المزارعين بتوريد طن أرز ‏شعير عن كل فدان مزروع، حيث ان إنتاجية الفدان تتراوح من 3,5 ‏الى 4 طن ارز شعير، وبالتالي تستهدف الوزارة الحصول على 25% ‏من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة وزيادة ‏المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية بكميات وأسعار عادلة في ‏المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.

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سعر طن الأرز 

سجل سعر الطن من الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، 15.300 جنيها، وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 14.600 جنيه.

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، 9500 جنيه للطن، بينما سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة، 9900 جنيه للطن.

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سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك في المحلات التجارية عند مستوى 17 جنيه، بينما يباع في المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بقيمة 14.50 جنيه، ويكون كسعر حر لأي مواطن من المجمعات الاستهلاكية أو المحلات التجارية.

وبلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

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أزمة مفعلة بسبب منع التصدير

أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ورئيس قطاع الإرشاد الزراعي السابق، أن أزمة الأرز مفتعلة من قبل بعض التجار، خاصة أن الإنتاج يكفى احتياجات المواطنين، ولدينا منه اكتفاء ذاتي، كما تم منع تصدير الأرز منذ 5 سنوات، أي أن الإنتاج يتم استخدامه لتغطية السوق المحلي فقط.

وأضاف "خليفة"، خلال تصريحات تليفزيونية، أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة، بتشديد الرقابة والغرامات جيدة، وستؤتى ثمارها، موضحًا أن المنافذ الحكومية ومنافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية بها أرز، ويصل سعر الكيلو فيها إلي 15 جنيهًا وبكميات كبيرة.

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