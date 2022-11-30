هل يرحل في يناير؟.. نجم الأهلي مطلوب بالدوري الإنجليزي والفرنسي | تفاصيل

أحد أبرز اللاعبين المتألقين في النادي الأهلي ومنتخب مصر، صمام أمان الجبهة اليمنى، إنه أكرم توفيق، الذي أوجع القلوب عندما أصيب مع منتخب مصر في أمم أفريقيا، وأجرى جراحة الرباط الصليبى فى 28 يناير الماضي، ليغيب عن الملاعب قرابة 9 أشهر.

واستطاع أكرم توفيق التألق بعد شفائه من جديد لتنهال عليه عروض الاحتراف الأوروبية، حيث ينتظر لاعب الأهلي، وصول هذه العروض بشكل رسمي للنادي، من أجل البت فيها، واتخاذ القرار المناسب.

عروض أوروبية لـ أكرم توفيق

كشف مجدي عبد الغني، نجم كرة القدم المصرية السابق، عن تلقي أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، العديد من العروض للاحتراف الخارجي خلال المرحلة المقبلة.

وقال "البلدوزر"، في تصريحات خلال برنامجه، "يترقب أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، وصول عدة عروض رسمية من أوروبا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل"، مضيفا أنه على الرغم من صعوبة الاستغناء عنه في يناير، لحاجة الأهلي لجهوده لنهاية الموسم الجاري على أقل تقدير، إلا أن الفترة الماضية شهدت تلقى اللاعب عروضًا من أندية أوروبية عن طريق وكيل أعماله نادر شوقي.

وواصل: “أكرم توفيق يُقدم عروض رائعة خلال الفترة الأخيرة مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول، وهو ما دفع أندية مثل نيس الفرنسي وأندرلخت البلجيكي، إلى التواصل مع وكيل أعمال اللاعب، لبحث إمكانية التقدم بعرض رسمي للنادي الأهلي”.

نيوكاسل يراقب أكرم توفيق

لم تكن عروض نيس وأندرلخت هي التي تلقاها اللاعب فقط، بل تتابع عدة أندية أوروبية موقف النادي الأهلي، ومدى إمكانية السماح للاعب بالرحيل، ومنها مارسيليا الفرنسي أيضا.

ويراقب نادي نيوكاسل الإنجليزي، المملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، مباريات أكرم توفيق، للوقوف على مدى إمكانية ضمه، ليكون بديلا لجناح المنتخب الإنجليزي "كيران جون تريبير" البالغ من العمر 32 عاما، خاصة أن أكرم لا يزال صغيرا 25 عاما فقط.

وكيل اللاعب: الأهلي قادر على الاستفادة من أكرم

وفي السياق، كشف نادر شوقي، وكيل اللاعبين، عن وجود عرض أوروبي لـ أكرم توفيق، الذي لديه الرغبة في خوض تجربة احترافية أوروبية في الفترة القادمة.

وقال “شوقي”، في تصريحات إذاعية، "هناك أكثر من نادي أوروبي يرغب التعاقد مع أكرم توفيق، عندما كنت أتعاقد مع أكرم توفيق لصالح فريق الجونة، أتذكر شخص ما لا داعي لذكر اسمه، قال لي وقتها ساخرًا مبارك عليك اللاعب".

وأضاف: "أكرم توفيق في الجونة بدأ في التطور بشكل رائع، ونجح في التمسك بالفرصة جيدًا، وحاليًا أكثر من نادي في أوروبا تحدثوا عن أكرم توفيق لضمه قبل أن يتعرض للإصابة الأخيرة".

واختتم: "أعتقد أن الأهلي قادر على الاستفادة من أكرم توفيق الفترة القادمة، أكرم لاعب رائع لكنه مظلوم بعض الشيء، وأهم ما يميزه أنه يركز فقط في كرة القدم".

شوبير: عروض اكرم الاوروبية شائعات

وعلى جانب آخر، نفى الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، تلقي النادي الأهلي عروضا أوروبية لـ أكرم توفيق للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير الاذاعة، أن الأهلي حتي الآن لم يتلقَ أي عروض رسمية لـ اكرم توفيق، مشددا على أن اللاعب مستمر مع الفريق، وأن كل ما يتردد بشأن العروض الأوروبية، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.