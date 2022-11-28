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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكيمياء تعكر مزاجها.. حكاية معلمة الأحياء تتكرر مع فنانة شهيرة والحصة بـ900 جنيه

صدى البلد

تصدرت الفنانة داليا مصطفى تريند مؤشر البحث جوجل، بعد تداول تصريح منسوب لها تعترض على أسعار الدروس الخصوصية لابنها، خاصة درس الكيمياء، وهو ما فتح قضية الدروس الخصوصية، والمدرسين الذين يتعاملون كرجال وسيدات أعمال.

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داليا مصطفى تشكو أسعار درس الكيمياء

شاركت الفنانة داليا مصطفى، فيديو عبر خاصية ستوري، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، تشكو فيه من أسعار الدروس الخصوصية.

وقالت داليا: "كنت بسأل صحبتي على درس الكيمياء لابني، وحصلي صدمة جدا أما عرفت بالمبلغ اللي المدرس بياخده، في الساعة الواحدة بياخد  700 و900 جنيه".

 

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الاحياء بـ ربع مليون جنيه في الحصة

لم يكن مدرس الكيمياء هو الوحيد الذي بالغ في سعر حصته، حيث انتشرت مؤخرا حملات دعائية للمعلمين، بصور غريبة أحيانا ومستفزة في أوقات أخرى.

وأثارت صورة لمُدرسة أحياء، ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت صور المُدرسة في جروبات طلاب المرحلة الثانوية على فيسبوك وانستجرام، واحتلت تلك المعلمة محركات البحث لتصبح تريند السوشيال ميديا، حيث كتب أحد الطلبة ساخرا: “جايبة معها الجهاز المناعي كله”.

وكتب بعض الطلاب، أن الحصة عند الأستاذة أسماء بـ250 جنيها، ويتراوح عدد حضور المحاضرات من 750 إلى 1000 طالب، أي أنها تحقق ربع مليون جنيه في محاضرة واحدة.

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المعلمة: خدمة بدون مقابل

تبين أن المعلمة تدعى أسماء عماد، تقيم في منطقة فيصل جنوب الجيزة، تدرّس مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.

وأكدت أنها أعلنت عن تقديم وشرح النقاط الصعبة في منهج الأحياء عبر مسرحية كوميدية، على مسرح بمنطقة رمسيس في قلب القاهرة، مضيفة أن الفكرة لاقت ترحيباً من الطلاب وأولياء الأمور خاصة أنها مجانية ودون مقابل.

وكشفت عن أنه بسبب زيادة عدد الطلاب المشتركين والراغبين في الحضور، وبعد المسافة عن منازلهم، قررت الاستعانة بحراس شخصيين لتنظيم الأمور وطمأنة الأهالي على سلامة أبنائهم، وتخويف الطلاب الذين قد يستغلون الزحام والعدد الكبير من المشاركين للقيام بأعمال شغب.

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