مكمل والا ماشي.. تفاصيل جديدة بشأن تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

بعد مناوشات وأنباء وتصريحات منسوبة إليه وأخرى عليه، أعلن خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق ومقدم البرامج على قناة النادي، عن انتهاء عقده مع قناة الزمالك بشكل رسمي 30 نوفمبر 2022، إلا أن مسئولين بالقناة يرون أن الغندور يستحق تجديد التعاقد معه باعتباره أحد المذيعين الأكفاء داخل القناة.

إعلان الغندور رحيله عن الزمالك

أثار خالد الغندور، مقدم برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، علامات استفهام كبيرة لدى جماهير الأبيض، حول قرار رحيله عن قناة النادي الفضائية، باعتباره أهم مقدمي البرامج فيها.

ونشر الغندور، منشورات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك، حول قرب انتهاء تعاقده مع قناة الزمالك بنهاية شهر نوفمبر المنقضي.

مرتضى منصور يتجاهل تلميحات بندق

أكدت مصادر داخل قناة الزمالك، أن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك ومجلس إدارة قناة النادي الفضائية، لم يعلق على تلميحات خالد الغندور لنهاية عقده لتأكده بأن مقدم برنامج زملكاوى لا يملك عروضا أخرى مثلما يلمح، خاصة أنه محسوب على الزمالك جملة وتفصيلا.

وكشفت المصادر، عن عدم مغادرة خالد الغندور لقناة الزمالك الفضائية مثلما يلمح لنهاية عقده كمذيع محترف ينتهي عقده، وترك الكلمة لإدارة القناة في تجديد التعاقد معه أو من عدمه.

تمسك الإدارة بالغندور

استقر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على تجديد التعاقد مع المذيع خالد الغندور، بعد انتهاء عقده داخل قناة الزمالك بشكل رسمي الأربعاء 30 نوفمبر.

وقرر مرتضى منصور، بشكل نهائي تجديد التعاقد مع خالد الغندور، وسيكون هناك جلسة بين الطرفين غدا السبت للتجديد بشكل رسمي، وإعلان بقاءه داخل قناة النادي.

3 أيام للغندور في برنامج زملكاوي

من المقرر أن يقدم خالد الغندور 3 حلقات في الاسبوع من برنامج زملكاوي عبر قناة نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

ووفقا لرؤية المسئولين عن القناة بقيادة مرتضى منصور ، تقرر استقدام لاعب الزمالك الأسبق محمد صبري، إضافة إلى استمرار الكابتن طارق يحيي في البرنامج.

موعد ظهور مرتضى منصور على القناة

أعلن المستشار مرتضى منصور، عن موعد جديد لظهوره على قناة الزمالك الفضائية، بدلا من الموعد الذى كان مقررا له الخميس المقبل.

وقال طارق يحيى مقدم برنامج زملكاوى عبر قناة الزمالك الفضائية، إن المستشار مرتضى منصور أخبره أنه سيظهر على قناة ناديه اليوم الجمعة، بدلا من الخميس، بسبب لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مباراة قوية أمام المصري البورسعيدي فى الجولة الخامسة للدورى.