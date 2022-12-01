أسهل عمرة وزيارة للكعبة.. بشرى سارة من السعودية للمسلمين

العمرة هي حلم لكل مسلم، وهو ما دفع رواد مواقع الاجتماعي، للتفاعل مع إعلان المملكة العربية السعودية، عن إمكانية دعوة المواطنين السعوديين لأصدقائهم من خارج المملكة، للزيارة وأداء مناسك العمرة، بتقديم طلب الزيارة على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية.

الخارجية السعودية تزف البشرى

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، عن عن آلية جديدة، تمسح لمواطني المملكة بدعوة أصدقائهم للزيارة وأداء العمرة.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، أنه يمكن الحصول على تأشيرة "الزيارة الشخصية"، من خلال تقديم طلب زيارة شخصية على منصة التاشيرات بوزارة الخارجية، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من المواطنين السعوديين، مع إتاحة إمكانية التنقل بين مناطق ومدن المملكة، وتأدية مناسك العمرة، والزيارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وزيارة المواقع الدينية والتاريخية، وحضور الفعاليات الثقافية

تيسير اجراءات استخراج التأشيرة

وأشارت الوزارة إلى أن المدعو للزيارة يستطيع إكمال عملية دفع الرسوم والتأمين الطبي بعد تعبئة نموذج «طلب تأشيرة دخول» في «منصة التأشيرات»، ومن ثم تقديمه وجواز السفر إلى سفارة أو قنصلية السعودية في بلد الضيف أو عبر المراكز والمكاتب المعتمدة لديها، ثم تسلم الجواز بعد صدور التأشيرة، والقدوم إلى المملكة عبر جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لزيادة أعداد الزيارات الخارجية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

كيفية تقديم طلب زيارة شخصية

تبدأ أولى الخطوات من خلال الدخول على منصة التأشيرات بوزارة الخارجية، والتقدم بطلب "الزيارة"، من خلال خدمة الأفراد في المنصة، وتسجيل الدخول، وتعبئة البيانات الخاصة بالمطلوب دعوتهم عبر طلب زيارة شخصية، والموافقة على التعهدات اللازمة، ليتم بعد ذلك معالجة الطلب وإصدار "مستند تأشيرة زيارة شخصية"، الذي يمكن استعراض بيانته من خلال خدمة الاستعلام عن "طلب دعوة".

ولفتت الوزارة إلى إمكانية الاستعلام عن الطلبات المُقدمة من خلال الدخول إلى منصة التأشيرات، واختيار أيقونة "استعلام" وتعبئة البيانات المطلوبة ثم النقر على "استعلام" لمراجعة الطلبات المُقدمة مُسبقًا.