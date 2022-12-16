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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

صدمة أهلاوية .. غياب هداف الفريق أمام فيوتشر لهذا السبب

صدى البلد

يواجه مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أزمة حقيقية خلال المباريات المقبلة في الدوري المحلي، عقب تأكد إصابة الجنوب أفريقي بيرسي تاو، في العضلة الخلفية، وغيابه لفترة تصل إلى 4 أسابيع، وبذلك يغيب عن المارد الأحمر، في 7 مباريات خلال الفترة المقبلة.

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تأكد إصابة بيرسي تاو في العضلة الخلفية

كشفت الفحوصات الطبية، التي خضع لها الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب فريق الاهلي، خلال الساعات الماضية، عن تعرضه للإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مباراة الأهلي امام الاتحاد السكندري، التي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

وكشف الجهاز الطبي لفريق الأهلي عن مدة غياب بيرسي تاو بسبب الإصابة، التى ستصل إلى قرابة شهر، وهى مدة البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعب بالفعل بداية من الاثنين الماضي.

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غياب الهداف عن 7 مباريات مهمة

بعد نتيجة الاصابة، تأكد غياب اللاعب الجنوب أفريقي عن مباريات الأهلي أمام كل من فيوتشر، وفاركو، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز، وإنبي والمصري على الترتيب.

وأدى بيرسي تاو، هداف الأهلي برصيد هدفين، جلسة علاج طبيعي في «الجيم»، خلال الأيام الماضية، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له. وأوضح الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أنه من المقرر غياب «تاو» لمدة تتراوح بين 4 لـ6 أسابيع، حسب سير العلاج.

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غياب تاو ضربة لهجوم الاهلي

تمثل المواجهات التي سيغيب عنها تاو، أهمية قصوى، خاصة أنها قد ترسم بشكل كبير شكل المنافسة على اللقب، ومدى حفاظ الفريق على الصدارة التي يحتلها الآن محققا العلامة الكاملة في 6 جولات.

ويعد غياب بيرسي تاو ضربة قوية لهجوم الأهلي، بعدما كان يعول عليه المدير الفني مارسيل كولر بشكل أساسي، كورقة محورية، حيث شارك النجم الجنوب أفريقي أمام غزل المحلة، وافتتح أهدافه هذا الموسم، ثم سجل للمرة الثانية على التوالي في المباراة الماضية ضد الاتحاد السكندري، حيث أصيب أمام زعيم الثغر.

ومنح تاو الفاعلية لهجوم الأهلي، في ظل ابتعاد الثنائي محمد شريف وشادي حسين عن المستوى المطلوب، حيث سجل كل منهما هدفا وحيدا منذ مطلع الموسم.

صدمة أهلاوية غياب هداف الفريق أمام فيوتشر هداف الفريق فيوتشر مارسيل كولر بيرسي تاو الجنوب إفريقي بيرسي تاو العضلة الخلفية

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