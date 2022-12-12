" فويسات" مسربة ورسائل تكشف المستور.. تفاصيل ضبط البلوجر هدير عاطف ولغز المليون جنيه

لم يعد البلوجر أو اليوتيوبر مجرد شخص صانع محتوى كما كان من قبل، بل أصبح البعض يستخدم شهرته للدخول في مشروعات خاصة، وعلاقات متشعبة، تخرج من الجانب الافتراضي للإنترنت، إلى الواقع، إلا أن البعض يسيء استخدام تلك العلاقات، معتقدا أنه محمي بحكم شهرته، تحقيقا لمكاسب أكبر، وربما يتعرض للاستغلال في بعض الأحيان، إلا أن ما حدث مع البلوجر هدير عاطف أثار الجدل، بعد أن تم اتهامها وطليقها وشقيقته وزوجها بالنصب على بعض رجال الأعمال، بزعم تحقيق مكاسب كبيرة، قبل أن يتم القبض عليها، واثنين من شركائها، وما سبق ذلك من استغاثات وتلويح بـتعرضها للاختطاف، وتهديد طليقها بإنهاء حياته.

أصل الحكاية.. بلاغ من بلوجر بتعرضها للابتزاز

تقدمت البلوجر فاشون "هدير عاطف"، ببلاغ للنائب العام، بتعرضها للتشهير والتهديد غير المسبوق، مدعية ان أعضاء كتيبة إلكترونية، شنوا هجوما ضدها بهدف التشهير بها والنيل من حياتها الأسرية والتنمر على أسرتها.

وأضافت هدير، أنها تتعرض للابتزاز عن طريق تقديم عروض بيع للجروبات والصفحات التي تشهر بها، فضلا عن فبركة محادثات خاصة وقول ادعاءات لا أساس لها من الصحة، ويضاف إلى ذلك قيام عدد من الفتيات بتهديد الوكلاء والعملاء المتعاملين مع هدير عاطف بغرض منعهم من التعامل معها تجاريا ودعائيا.

تسريبات صوتية لاستغاثة والدة هدير

نشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف عبر حسابها الشخصي على انستجرام، مقطع فيديو لوالدتها، تصرخ وتستغيث بعد اختفاء ابنتها صباح أمس.

وقالت والدة هدير عاطف، في مقطع الفيديو، إنها فوجئت في الساعة السابعة صباح أمس، بـ 7 بلطجية قاموا بكسر باب الشقة، وسرقوا أموال وذهب ابنتها وحفيدتها، وأخذوها لحين ظهور طليقها.

كما استغاثت والدة هدير بالانفلونسر علي غزلان، لنشر ما حدث واقعة الاختطاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

علي غزلان: ربنا يلطف بيها

أوضح الانفلونسر علي غزالان، حقيقة ما تم تداوله من القبض على البلوجر هدير عاطف، بعد انتشار اخبار عن اختطافها.

وكتب علي غزالان، عبر حسابه الشخصي على انستجرام: "وصلنا لهدير للأسف، هدير اتقبض عليها، مش مسموح اتكلم في تفاصيل، ومامتها اللي طلبت مني أنزل الاستوري دي، بس ادعو إن ربنا يلطف بيها".

تناقضات في مواقف طليق هدير

عقب استغاثة والدة البلوجر باختطاف ابنتها، ادعى طليق هدير، عبر حسابه الشخصي عبر موقع انستجرام، أنه سيقدم على إنهاء حياته عقب اختطاف طليقته وتعرض طفلته للخطر.

ونشر بلال محمود، طليق هدير، ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، أوضح خلاله نبأ اختفاء طليقته، وابنته - على خلاف الحقيقة - وعدم معرفة مكانهما، خاصة أنه تعرض للتهديدات منذ فترة قصيرة قبل الطلاق، باختطاف ابنته وزوجته.

وقال بلال: “الحقوا هدير وكايلا، 10 دقائق ومش هاكون موجود في الحياة، بنتي وذنبي في رقبتكوا، العقود كلها دلوقت رايحة القسم، الفلوس هتوصلكم أول ما أموت بألف خير، عند ربنا أرحم كتير".

وأضاف: "دي فلوسي وشقى عمري وحق بنتي، عايزين ياخدوا كل حاجة، الحقوا هدير معرفش فين، الحقوا هدير عاطف انا مش عارف اوصل لها، انا هاموت نفسي لو معرفتش هي فين هي والبنت، حسبي الله ونعم الوكيل".

تهديد بالتخلص من حياته

وتابع: "ولا عرفت أساعدهم ولا عرفت أساعد نفسي، البقاء والدوام لله، واتمنى منه يسامحني، وكمان بنتي وهدير يسامحوني، وأمي الغالية الله يرحمك ويسامحك، اشبعوا بالفلوس، أنا مش عايز منها حاجة، حتى نفسي مش عايزها".

واستكمل: "لو فيه أدمن بينزل الاستوري، كده الفلوس في أمان، بس بلال مش في أمان أو مات أو في المستشفى، هدير وكايلا في رقبتكوا، إنا لله وانا اليه راجعون".

وبعد ساعات قليلة، نشر أدمن الصفحة الخاصة بطليق هدير، بلال محمود، خبرا زعم فيه بأن بلال قد أنهى حياته، قائلًا: "ربنا يرحمك يا صاحبي ويغفر لك، بلال فى ذمة الله ادعوله بالرحمة والمغفرة".

لحظات القبض على هدير وطليقها

تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا من 6 أشخاص، يفيد بتعرضهم للنصب والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة، متهمين هدير عاطف وطليقها بالاحتيال عليهم.

كما تلقت إدارة الأموال العامة بلاغًا من 10 أشخاص آخرين بتعرضهم لواقعة نصب والاستيلاء على مبالغ مالية، تخطت 2 مليون جنيه، بدعوى تشغيلها في تجارة السيارات والعقارات والبورصة، من قِبل البلوجر وطليقها بلال محمود، وشقيقته وزوجها.

وجاءت التحريات والتحقيقات الأولية، لتؤكد صحة البلاغات، باتهام البلوجر وطليقها وشركائهما، بالنصب على المبلغين والاستيلاء على مبالغ مالية بدعوى تشغيلها في البورصة، وتم إلقاء القبض على 3 متهمين، من بينهم البلوجر، وتحويلهم لنيابة الأموال العامة، للتحقيق معهم.