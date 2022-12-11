اختطاف أم نصب.. غموض حول اختفاء البلوجر هدير عاطف

أثارت البلوجر هدير عاطف جدلا بعد اختفائها صباح اليوم هي وابنتها

ونشرت شقيقة البلوجر هدير عاطف بالنشر عبر صفحتها الشخصية في موقع نشر الصور انستجرام ، مقطع فيديو لوالدتها ، و هي تصرخ وهذا فيما بعد اختفاء ابنتها في صباح اليوم الاثنين الموافق 12 ديسمبر 2022 حيث أنه تم نشر ستوري عبر إنستجرام من قبل طليقها بلال أنه تم اختطاف زوجته و ابنته و هو ليس على علم ما جعل الجميع في حالة خوف من ما ممكن أن يحدث لهما.



ونشرت الصفحة الرسمية لزوجها عبر خاصية استورى على انستجرام خبر وفاته.

ونشر طليقها من قبل "ستوري" عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام ، يوضح اختفاء ابنته وطليقته منذ أمس وعدم معرفة مكانهما، خاصة أنه تعرض للتهديدات منذ فترة قصيرة بخطف ابنته وزوجته .

وقال بلال طليق البلوجر هدير عاطف: “الحقوا هدير وكايلا بنتي وذنبي في رقبتكوا ، دي فلوسي وشقى عمري وحق بنتي ، ولا عرفت أساعدهم ولا أساعد نفسي ، اشبعوا بالفلوس وأنا مش عايز منها حاجة، حتى نفسي مش عاوزها .

وتابع : “ لو فيه أدمن بينزل الاستوري يبقى الفلوس في أمان بس بلال مش في أمان أو مات أو في المستشفى ” .