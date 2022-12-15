وانقلب السحر.. تشجيع “المنحوس” لفرنسا يطيح بالمغرب خارج المونديال

استجاب المشجع العماني محمد الحجري "مجومبا"، المعروف باسم "المشجع المنحوس" للطلبات العربية، لمساندة منتخب فرنسا أمام المغرب، من أجل تأهل الأخير إلى نهائي كأس العالم قطر، إلا أن الحظ ابتسم للمنحوس اخيرا واطاح الديوك بأسود الأطلسي.

المنحوس يوافق على تشجيع فرنسا

نشر مجومبا عبر حسابه على تطبيق "سناب شات" صورة، وهو يرتدي قميص منتخب فرنسا، معبرًا عن دعمه لمنتخب فرنسا في نصف نهائي كأس العالم أمام المغرب.

وعلق مجومبا على الصورة قائلًا: "هيا يا فرنسا ويا مبابي"، ليُعلن عن دعم الديوك أمام أسود الأطلس، كي يخسروا ويتأهل المنتخب المغربي إلى نهائي المونديال.

الحظ يبتسم للمنحوس عكسيا

رغم ان مجومبا معروف بين الجماهير، أنه إذا قام بشراء قميص منتخب وتشجيعه، يخسر هذا المنتخب ويودع منافسات كأس العالم، إلا أن النحس تعثر أمام ديوك فرنسا.

وفشل مجومبا في نقل النحس إلى الديوك، ليحقق منتخب فرنسا الفوز بهدفين دون مقابل على منتخب المغرب، لتبدأ موجة من السخرية من المشجع العماني الذي جاء نحسه عكسيا.

إنجاز غير مسبوق للأسود

سطر منتخب المغرب إنجازا تاريخيا، وأداء مشرف، في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، حيث وصل لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية لهذا الدور ليسطر تاريخا جديدا.

وصعد المنتخب المغربي لهذا الدور بعدما أقصى البرتغال من ربع النهائي، وواجه منتخبات صعبة وقوية في دور المجموعات، حيث واجه كرواتيا وبلجيكا وكندا، قبل أن يخسر من فرنسا بهدفين دون مقابل.

من هو مجومبا المنحوس؟

محمد الحجري، مشجع عماني وصل إلى الدوحة في دور المجموعات، من أجل حضور المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور، وارتدى فيها قميص المنتخب العنابي، وهي الحلقة الأولى من مسلسل "النحس" الذي لازمه، حيث تعرض المنتخب القطري لهزيمة بهدفين دون مقابل.

كما حضر الحجري مباراة السعودية والأرجنتين، وكان يرتدي قميص ليونيل ميسي رقم 10، قبل أن يتمكن الأخضر من الإطاحة بواحد من أهم مرشحي البطولة، وشعر مجومبا بالنحس الملازم له، فعاد الى عمان، إلا أن الجماهير طلبت منه العودة لقطر لحضور مباراة إنجلترا والسنغال لتشجيع الأخير، لكن المنتخب الأفريقي خسر أمام الأسود بثلاثية، ومن ثم تكرر الأمر مع منتخب كوريا الجنوبية الذي سانده أمام البرازيل، لكن المنتخب الآسيوي تلقى هزيمة.

مرحلة جديدة في حياة مجومبا

بدأ الحجري يأخذ الأمور بدعابة، وتوقف عن التشجيع التقليدي وارتداء قمصان المنتخبات التي يريدها أن تخسر، خاصة بعدما ودع البرازيل البطولة.

وتكرر الأمر في مباراة البرتغال والمغرب، حيث ارتدى شعار منتخب البرتغال، وتأهلت المغرب لنصف النهائي بالفعل.

مشجع أرجنتيني أصيل

ويشجع الحجري منتخب الأرجنتين في الأساس، لذلك قرر أن يرتدي قميص هولندا أمام التانجو في ربع النهائي، وتمكن رفاق ليونيل ميسي بالفعل من عبور الطواحين بركلات الترجيح.

وكرر ذلك أيضا بعد أن ارتدى قميص كرواتيا في نصف النهائي لتبلغ الأرجنتين المباراة النهائية في إنجاز تاريخي.