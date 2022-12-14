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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

حرام عليك ذنبه ايه؟.. هجوم على محمد رمضان بسبب "قفا" ومطالب بحذف الفيديو

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره الفنان محمد رمضان عبر حسابه على موقع انستجرام، يصفع فيه كومبارس، ويتباهى بمسلسله الجديد، وهو ما خلق حالة من الجدل، بعد سيل الانتقادات الموجهة للفنان الشاب

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محمد رمضان يتباهى بضرب كومبارس

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من مسلسل العمده، الذي يقوم بتصويره حاليا استعدادا لشهر رمضان المبارك، وكتب تحت الفيديو: "جعفر العمدة بيصبح، وبيقول لكم رمضان يجمعنا والعمدة يدلعنا، وعلى رأي صاحب الحساب ثقة في الله نجاح".

ويظهر محمد رمضان وهو يوجه صفعة قوية على "قفا" كومبارس، وهو ما عرضه لموجة من الانتقادات من المتابعين خاصة، والجمهور بصفة عامة.

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انتقادات وهجوم على رمضان

انتقد الجمهور، الفنان محمد رمضان، بعد نشره مقطع فيديو من كواليس مسلسله الرمضاني "العمدة"، حيث انهالت تعليقات الجمهور على الفيديو بين مؤيد ومعارض.

وكتب أحد المتابعين: "الكل فرحان علشان العمدة في رمضان، بتقل من كرامة الكومبارس، كده حرام تنزل حاجة زى كده، مينفعش تنزل حاجة زي كده"، وعلق آخر: "شكل الراجل قدام عيلته إيه، وبتتباهى أوي وإنت منزل الفيديو، مقطع غير مرغوب فيه لأنك بتنشر شيء يضايق النفس ويمكن نشره للأطفال أو المراهقين يعمل نفس الحركة، وقد تسبب في حوادث أو ما شابه"، كتب ثالث: "وإنت تحتاج للمشورة في ما تنشره قبل أن تنشره للأسف يا ريت تمسح هذا المقطع".

لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد، حيث علق متابع: "وذنبه إيه الممثل أو الكومبارس إنه يحصل فيه كده، ودي غلطتنا إحنا عشان واحد بيحارب وبيحاول يوصل ل 200 جنيه، بعد سحله ومعاملة مكاتب كاستنج وآخر قلة قيمة تحت مسمى السعي، آسف يا إنسان أخطأت في نزولك للفيديو ده، لو مش عشانك عشان أسرة الراجل ده لما يشوفوا مقطع زي ده، هاتقولي هو قِبل معنديش مشاكل عشان هو حلمه يمثل قدامك بس، الإنسانية هنا راحت منك حبتين تلاته".

وعلق آخر: "إحساس الشخص ده أيه أهله، وهو بيضرب كده حتى لو تمثيل مهين، في المسلسل لقطة وبتعدي لكن بوست والناس تعمل عليه حفلة عيب، ممكن تشيله لو سمحت".

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العمدة ينافس في رمضان

مسلسل “العمدة” تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ويشارك في السباق الرمضاني.

ويسابق رمضان الزمن للانتهاء من المسلسل، الذي يشارك في بطولته، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين.

حرام عليك ذنبه ايه محمد رمضان قفا مطالب بحذف الفيديو مسلسل العمدة كومبارس

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حرام عليك ذنبه ايه؟.. هجوم على محمد رمضان بسبب "قفا" ومطالب بحذف الفيديو

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